Impactantes imágenes fueron dadas a conocer sobre el brutal ataque a puñaladas de una mujer contra un colectivero que le pidió que usara tapabocas dentro del coche, en pleno centro de la ciudad de Bariloche. "No me siento seguro al subir al colectivo", contó la víctima.

Todo ocurrió el pasado viernes en la intersección de las calles Moreno y Palacios, donde el interno de la Línea 70, perteneciente a la empresa Mi Bus, detuvo su marcha para subir algunos pasajeros. En ese momento, el colectivero le pidió a la agresora de 37 años que se pusiera el barbijo, pero ella comenzó a insultarlo y se fue a su asiento.

Como puede verse en las imágenes de la cámara de seguridad del colectivo, el chofer insistió desde su lugar con que la mujer cumpliera con la medida de prevención contra el coronavirus. Tras ponerse el tapabocas, ella se aproximó al conductor con una navaja en la mano, retiró a la fuerza el vidrio de protección y lo atacó por la espalda.

Unas cuadras después, la agresora fue detenida por personal policial que ya había sido alertado de lo sucedido por los pasajeros del micro. Aún estaba con el arma en su poder: un cuchillo de 10 centímetros de doble filo tipo daga.

El chofer, por su parte, resultó herido en mano y en la zona costal derecha, pero está fuera de peligro. "Veo que pasa el tiempo y nadie hace nada ni me acompaña: no tengo abogado, no sé cómo está la causa, no me llamó el fiscal. Por eso, accedí a que esto se conozca, veo que mis compañeros siguen saliendo y se siguen exponiendo", relató la víctima a Telefé Neuquén.

"Tal vez ese día no la contaba más, pero después no pasó más nada. Lo estoy llevando yo solo. Me cambió mi perspectiva de trabajo. No me siento seguro al subir al colectivo", agregó el hombre, quien además se hizo eco de los reclamos de sus compañeros para mayores medidas de seguridad.

Las heridas que sufrió el colectivero tras el ataque de la pasajera.

Según pudo conocerse, la detenida es oriunda de Bariloche y fue condenada por la Justicia el año pasado acusada de episodios de violencia en los que agredió a varias personas.

Además de la condena de dos años en suspenso, la mujer tenía la obligación de cumplir un tratamiento psicológico. Sin embargo, no lo hizo y ordenaron su detención poco tiempo después al declararla en rebeldía.

Tras el ataque al colectivero, la fiscal Silvia Paolini la imputó por el delito de lesiones y el juez de Garantías Ricardo Calcagno ordenó la prisión preventiva por al menos dos semanas tras el pedido de la Fiscalía. En este período, evaluarán psicológicamente a la imputada al igual que su capacidad para estar sometida al proceso, “por los riesgos procesales vigentes de entorpecimiento a la investigación y riesgo de fuga”, señaló el Ministerio Público Fiscal.

La agresora, de 37 años, fue condenada el año pasado por violencia.

En una breve declaración en la que trató de explicar su violenta reacción, la mujer aseguró: “Tuve un intercambio de palabras con el colectivero y no entendí para qué se levantó, creí que iba a golpearme. No estuve bien, mi reacción fue mala y no quiero ser golpeada de nuevo por un hombre”.