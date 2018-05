Santa Isabel. Clínica donde está internado Mirko.

En diálogo con., hermano de, el chico que fue acuchillado por una compañera de curso dentro del Colegio San Carlos Borromeo, en la localidad bonaerense de Villa Madero . Destacó que su familiar fue atacado violentamente de forma premeditada."Mi hermano estaba hora libre jugando con otro compañero dentro de aula, se estaban tirando tizas. En ese juego una de las tizas impacta en una compañera que, inmediatamente pide ir al baño. Sin embargo, ella se dirigió al buffet del colegio y pidió un cuchillo, 'el más afilado que tuvieran'", exigió, según testigos, la chica, de nombreIgnacio agregó: "Luego la chica concurrió al aula y le dijo a mi hermano que lo quería ver la preceptora. Mirko se levantó creyendo que lo llamaban por el tema de las tizas. En ese momento, antes de salir del aula, la piba le dice a Mirko si quiere que lo acompañe. Cuando sale del recinto, ella le exclama que tiene 'algo en la espalda'. Mi hermano intenta tocarse la espalda y no encuentra nada, allí ella le aconseja: 'vos mirá para adelante que yo te lo saco', pero Mirko le dice 'no, tenés algo en la mano'. Fue allí que ella lo agrede en el cuello (donde ahora le quedó un raspón), él se agacha agarrándose la herida y la chica aprovecha clavándole el cuchillo debajo del omóplato. Hasta ese momento Mirko siempre pensó que su compañera tenía una lapicera en la mano, jamás se imaginó que tuviese un arma blanca".Indignado, Nacho remarcó: "A mi hermano le perforó un pulmón, tuvo que ser auxiliado por el SAME y fue operado de urgencia".Por otro lado, al ser consultado por la situación de Rocío, Ignacio deslizó que "el colegio no piensa expulsarla ya que considera que debe ser 'acompañada'" por la institución".El menor herido fue llevado a la Clínica Santa Isabel, del barrio porteño de Flores, donde permanecía estable, consciente y fuera de peligro.