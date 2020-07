El dueño de la casa cuya cámara de seguridad grabó el crimen de Fernando José Marino, el joven de 28 años que fue asesinado por dos motochorros en la localidad bonaerense de Adrogué, dio detalles reveladores del caso.

"Salgo de mi casa cuando escucho acelerar la moto y apenas lo vi, pensé que era un accidente, pero los vecinos me dijeron que fue un disparo y por instinto propio me acerqué a Fernando y en ese momento llegó un patrullero y tras unos minutos y ver que le ambulancia no llegaba, uno de los oficiales le habló pero no llegó a responder nada, sólo movía la cabeza", relató Jonathan.

"Lo ayudé a levantarse y ahí noté el tiro que tenía abajo de las costillas, me tiembla todo con sólo pensar en ese momento, es que cuando con el oficial lo llevamos un metro caminando hacia el patrullero, el pibe se me desploma encima", agregó, quien afirmó que anoche no pudo dormir "por esa imagen que le quedó dando vueltas en la cabeza".

Sobre la cantidad de delitos en la zona, resaltó que "no se para de ver motos" y que "hay dos o tres delitos en día" de ese estilo.

"A Fernando no le pudieron robar y lo ejecutaron", continuó, quien hizo referencia al caso del jubilado justiciero que mató a un delincuente cuando entró a robar a lsu vivienda. "A la familia si me está viendo, le pido disculpas, yo más no pude hacer", manifestó entre lágrimas.

.

"El problema acá es que me dio miedo de actuar, porque si yo le hacía algo al motochorro, Fernando se salvaba y yo iba a ir preso, en cambio ahora los motochorros están libres y Fernando murió", insistió sobre el miedo a la población a defenderse en casos de inseguridad.

"Salís a trabajar y no sabés si volvés y para regresar a mi casa, tengo que avisar un par de cuadras antes que me miren para que no pasen cosas como estas", cerró

.

Un albañil, testigo clave en el crimen de Fernando José Marino

Según manifestó Jonathan, "un albañil que trabaja en la esquina vio las motos pasar varias veces" y que "tenía un fierro a mano porque pensó que le podían robar a él".

"Vio cuando le dispararon, vio toda la situación, fue un robo como siempre", confirmó y detalló que "el muchacho (por Fernando) había venido a dejar un paquete de Mercado Libre a la otra cuadra".