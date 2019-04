Así encontró la policía al hombre linchado. (elpatagonico.com)

Un adolescente de 15 años fue identificado este miércoles por la policía como quien violó a un nene de 12 y luego, para desviar la atención, arengó la pueblada en la que vecinos de Comodoro Rivadavia, Chubut, lincharon a un hombre al que creyeron padre del abusador. Por tratarse de un menor de edad inimputable, el adolescente quedó en libertad y fue entregado a sus padres.

El ministro de Gobierno de Chubut, Federico Massoni, informó que "en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Martín Cárcamo se allanó la vivienda del menor, donde se secuestró la ropa que utilizó en el momento de violar al otro chico y la ropa que se puso después para ir a la pueblada".

El hecho se produjo el pasado 25 de marzo, cuando la víctima, de 12 años denunció que había sido violado en momentos en que caminaba desde la escuela a su casa y, a raíz de ello, un grupo de vecinos de la zona conocida como Fracción 14, al Sur de la porvincia, salió a buscar a un joven al que creyeron el autor del ataque.

Al no encontrarlo en su casa, fueron a la de su padre, identificado como Juan Oviedo de 48 años, le incendiaron la casa y lo mataron a golpes en la calle, tras lo cual se supo que el hijo del hombre linchado no había sido el autor de la violación porque la víctima no lo había reconocido como su agresor.

"En la investigación quedó acreditado que el menor de 15 ahora identificado por la policía fue que violó al de 12 en un descampado", explicó Massoni, quien agregó que tras el abuso "tuvo tiempo de ir a su casa, donde se cambió de ropa y concurrió a las manifestaciones, siendo uno de los más enfervorizados" de la pueblada.

"Ahora queda claro que se trató de una maquinación para desviar la atención de lo que él mismo había hecho", añadió el ministro de Gobierno. El adolescente, cuya identidad no se revela por tratarse de un menor de edad, quedó libre y bajo la tutela de sus padres ya que es inimputable.

"Esto nos obliga ahora a buscar una forma de preservarlo porque el nivel de ira popular que se vio y del que él mismo formó parte se puede descargar contra él", explicó el funcionario. El ministro reconoció incluso que cuando fueron a la casa del chico, que estaba acompañado por su padre y otro familiar, "socarronamente les dijo que ni siquiera tenían las huellas de él registradas por que es menor de edad".

"Hay que insistir en que hay que buscarle una vuelta a este tema porque no puede ser que alguien que comete una cadena de delitos como estos, de una gravedad inusitada, quede impune por ser menor, cuando mostró toda una estrategia perversa", expuso el ministro.



Luego, Massoni explicó que "se allanó la vivienda del menor donde se secuestró la ropa que utilizó en el momento de violar al otro chico y la ropa que se puso después para ir a la pueblada", donde "fue uno de los más enfervorizados".



Camila Banfi, la instructora judicial a cargo de la causa por el homicidio de Oviedo informó, este miércoles, en conferencia de prensa en la fiscalía de Comodoro Rivadavia, que la identificación del adolescente se logró a partir de un "análisis pormenorizado" de videos a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Policía local.



Estas imágenes se cotejaron, a su vez, con el "retrato hablado" efectuado por la víctima que un perito en dibujo lo convirtió en un "identikit".



Según la fiscal, el sospechoso fue observado en imágenes de las inmediaciones al lugar del abuso y también del linchamiento, aunque en esta segunda instancia "llevaba prendas de vestir diferentes".



Banfi explicó que del homicidio de Oviedo participaron treces personas: 10 quedaron detenidas más dos menores, que son inimputables, y un adolescente de 16 años que fue acusado pero no quedó preso.



También dijo que se investigan a dos personas más pero como "partícipes secundarios".



Para Banfi, el de Oviedo es un "homicidio calificado por el concurso premeditados de dos o más personas", ya que considera que hubo una "convergencia intencional" entre los sospechosos para ir a atacar a la víctima.



"Al adolescente se lo ve participando de todas las instancias desde el incendio de la casa, la persecución de la víctima por quinientos metros y la golpiza", afirmó y agregó que se incautaron once celulares a través de los cuales buscarán información sobre los diálogos que mantuvieron vía "WhatsApp y redes sociales" para organizar el ataque a Oviedo.



En ese sentido, la fiscal añadió que los resultados de la autopsia al cuerpo de Oviedo corroboraron en las últimas horas que murió por los golpes sufridos en cabeza, tórax y abdomen.



Además, destacó que "fue muy valioso" el aporte de los vecinos que enviaron a los investigadores los "videos que tomaron con sus celulares y que los brindaron en carácter de identidad reservada".



Junto a Banfi, Cárcamo sostuvo que "se confrontaron las imágenes de video con el retrato hablado de la víctima, y posteriormente, con diversas fotografías en las redes sociales del adolescente" y que "la correspondencia de rasgos fisonómicos es absoluta".



A su vez, Cárcamo remarcó que "ha quedado suficientemente acreditado" que el hijo de Oviedo, a quien los homicidas señalaron inicialmente como el abusador, no tuvo relación con el hecho ya que "estaba en otra parte de la ciudad".



Los fiscales coincidieron en que de manera preventiva se dispuso una "custodia policial" en el domicilio del adolescente.



De la conferencia de prensa participó también el fiscal en jefe de Comodoro Rivadavia, Juan Carlos Caperochipi, quien dijo: "Esta tragedia deja una enseñanza y es que no existe la justicia por mano propia, la justicia es ésta; el investigar, buscar a los culpables y llevarlos a un juicio justo, lo demás es un delito muy grave que está contemplado en el código penal".

Más detenciones

Fuentes de la pesquisa informaron que en la causa por la violación del menor, el adolescente fue identificado, mientras que en el expediente iniciado por el linchamiento del vecino se realizaron cinco nuevos allanamientos y fueron detenidos cuatro hombres y una mujer acusados del hecho, que se suman a otros tres apresados la semana pasada.

En tanto se continua investigando la actuación policial ante el linchamiento de Oviedo, ante la presunción de que no evitaron que fuera atacado. En este aspecto, ya fueron apartados dos efectivos identificados como el comisario inspector Víctor Farcy y el comisario Juan Cruz Campos, quienes aparecen en un video filmado por el celular de un particular.

Uno de los participantes de la agresión en la pueblada, detenido.