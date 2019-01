Una menor de 10 años le confesó a su tía y a su mamá, el pasado 30 de diciembre, que fue abusada por su papá durante mucho tiempo y que ella no lo contaba ya que la tenía amenazada.

El hombre, tras intentar pedir perdón, se fue del lugar y este domingo, fue detenido por la policía en el domicilio de sus padres en la localidad bonaerense de Quilmes gracias a una movilización de los vecinos que se solidarizaron con las mujeres ya que la policía, por estar en feria judicial, no les había prestado mucha atención.

Así el padre confesaba "que era sólo un beso".

El hombre hasta último momento, intentó convencer a su mujer.

Una hora más tarde, tanto la madre como la tía de Azul, se acercaron hasta la Comisaría 5ta de La Cañada para ratificar la denuncia y asesorarse de cómo va a continuar la causa.

"Mamá, no me dejes sola con papá porque él me da besos y me toca", fue una de las frases que le confesó la piba a su madre en la que dejó a la luz la pesadilla en la que vivía hacía mucho tiempo.

Según contaron fuentes, el hombre tenía un "comportamiento normal", hacía era gasista, plomero y hacía changas y "nunca vieron ninguna actitud ni nada raro para sospechar de él".También se dio a conocer que "los colchones en las que dormía la menor estaban manchados con sangre".

Según lo que contó un vecino, Javier "día por medio lavaba las sábanas para que nadie notara nada" y que "la nena no quiere volver a la casa"