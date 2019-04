Unas 100 personas se manifestaron en la localidad bonaerense de Parque Barón, ubicado en Lomas de Zamora, para pedir "Justicia por Laura y Thiago", madre e hijo muertos en manos de Marcos Antonio Lasserre en la noche del martes.

El femicidio y femicidio vinculante perpetrado por el novio reciente de la mujer (salían hace cuatro meses), desató la ira y bronca de vecinos, amigos y familiares de la mujer y el menor quienes se conoció -autopsia mediante- que recibieron 10 y 5 puntazos letales respectivamente.

Fito, padre de Laura Rivera y abuelo de Thiago Castro, encabezó la manifestación rodeado de amigos. Visiblemente acongojado, manifestó a la prensa que está pasando por "un dolor muy grande".

"A mi nieto y a mi hija no me las va a devolver nadie. Que se haga justicia y que el acusado esté realmente donde tenga que estar. No sé por qué no me fui al Gandulfo a hacer justicia por mis propias manos", concluyó el hombre entre lágrimas. En dicho hospital se encuentra el asesino tras chocar con el auto en un intento de huida luego del doble crimen.

En tanto, Lorena, hermana de la víctima, dijo que se había enterado recientemente por medio de su madre de que Lasserre tenía "una (restricción) perimetral porque había querido matar a la anterior mujer", según consigna el sitio Infocielo.

El aberrante hecho comenzó cerca de las 23.30 del martes cuando el hombre recibió la visita de la mujer y su hijo. Inmediatamente, se generó una violenta discusión cuyo resultado fue el cruel asesinato a puñaladas a la mujer y al menor, y huyó de la casa situada en García Lorca 171, en la localidad bonaerense de Parque Barón.

Luego del crimen salió manejando una camioneta Fiat tipo Fiorino, hizo dos cuadras y chocó violentamente contra un árbol. Fue asistido y llevado al Hospital Gandulfo donde quedó detenido.