El trágico hecho ocurrió alrededor el miércoles, cuando una mujer de 25 años de edad llegó a la Comisaría Seccional 3° de barrio Chijra, con su hijo de dos años y medio en brazos sin vida.

Ahí contó, visiblemente conmocionada, lo sucedido y confirmó que el asesino era su ex pareja, el padre del niño. A pesar de los intentos de personal del Same de reanimar al chico de 2 años, no lograron salvarle la vida.

La mujer había ido en búsqueda de su hijo, ya que lo dejaría semana por medio con su padre, el homicida, Santos Zerda, de 33 años, quien residía en un inquilinato de la zona.

El hombre le dijo a la mujer que irían a hacer unas compras y se retiraron del lugar.

Mientras la mujer esperaba a que regresaran, Zerda le mandó un mensaje de texto que alertó a la madre y fue inmediatamente en búsqueda de su hijo. Al llegar al lugar, se encontró con el peor escenario: su hijo ahorcado con una soga, pendiente de un caño ubicado debajo del puente San Martín, y a su lado, el padre del menor también en las mismas circunstancias.

La mujer descolgó al menos y lo llevó hasta la Comisaría, aunque ya era demasiado tarde.

En tanto, desde la Fiscalía a cargo de Diego Coussel, señalaron que no habrá acción penal ya que el asesino del niño ya está muerto.

La madre del menor, que recibe apoyo del Centro de Asistencia a la Víctima, deberá ampliar su declaración cuando salga del estado de shock en el que se encuentra.