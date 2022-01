Con el Mundial Qatar 2022 a semanas de distancia, algunos de los jugadores de la selección argentina se encuentran involucrados en una causa judicial, luego de que una víctima denunciara a la novia de Thiago Almada, Alanis Poza, por darle una brutal paliza frente a tres miembros de la selección albiceleste.

La denunciante, identificada como M.K, en compañia de su abogado Alejandro Cipolla, declaró ante la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires haber sido brutalmente atacada por Ponza durante una fiesta en Puerto Madero, en la que estaban presentes el mediocampista de Vélez junto a su novia, como también Ángel Correa, uno de los convocados por el director técnico, Lionel Scaloni para las eliminatorias del próximo mundial.

La joven relató que fue invitada por un amigo a una fiesta "con jugadores de la selección argentina" el 11 de octubre del año pasado, en medio de las eliminatorias para Qatar. La joven acudió al departamento en Puerto Madero junto a dos de sus amigas, y los problemas comenzaron ni bien atravesaron la puerta: "Saludamos a todos y la novia de uno de los chicos que estaba ahí –Alanis Poza, novia de Thiago Almada–, le dijo 'o se va ellas o nos vamos nosotras'".

"Eso fue apenas llegamos, sin ningún motivo aparente", afirmó la denunciante. Ante la falta de respuesta del jugador de Vélez, de quien M.K recordó "no nos dijo que nos fuéramos, sino que se fue a sentar a otro lado", Poza decidió encargarse del asunto, acercándose para decirles "chicas perdonen, pero se tienen que ir".

Thiago Almada subió fotos pero no compartió el nombre de su novia, quien la denunciante identificó como Alanis Ponza.

La denunciante y sus amigas decidieron obedecer, pero no sería suficiente: "Le dije que bueno, que nos pedíamos un Uber y nos íbamos, a lo que me contestó que no, que nos teníamos que ir ya mismo, que el Uber lo íbamos a esperar afuera en todo caso. Le contesté que no, que lo pedía y luego me iba, y me empujó".

La novia del jugador de fútbol procedería a sacar a la denunciante a empujones, tirándola al piso: "Una vez en el piso tanto ella, como su amiga Indiana Castro, empezaron a pegarme patadas en la cabeza. Además, Alanis agarró algo, que no sé qué era, pero era de vidrio, y me lo partió en la cabeza. Mi amiga Abril me dijo que era un florero". La denunciante no recuerda la intervención de ninguno de los jugadores presentes en la fiesta; el ataque recién terminó cuando el hermano de Thiago Almada "la agarró a upa y se la llevó".

Los jugadores de la selección habrían intentado tapar la denuncia

Lo que había comenzado como una noche de distensión terminó con una "fractura de tabique y de mandíbula", acompañados por "coágulos en la cabeza" por las patadas y golpes. Luego del incidente, M.K recibió un mensaje en su Instagram de Thiago Almada: "Me dijo que perdón por la situación y por no involucrarse, que no entendía por qué su novia había hecho eso y me pregunto cómo estaba".

A pesar de las cordialidades, la víctima decidió proseguir con la denuncia, algo que los futbolistas no apreciaron. La denunciante afirmó que a través de un contacto en común Ángel Correa y Thiago Almada le pidieron que levante la denuncia, "porque ellos estaban expuestos por ser personas públicas y estaban desobedeciendo la concentración, porque jugaban a los pocos días". Los jugadores ofrecieron pagar sus operaciones, pidiendo que "no saliera a hablar en los medios".

Luego de casi perder la causa, por consejos de un abogado que resultó "también era el abogado de Thiago Almada", M.K decidió seguir adelante con la denuncia "para que no me hagan nada, porque tenía miedo". "Yo estuve como un mes sin salir porque sé que andando por la calle me puedo cruzar con ellas o con sus familias", concluyó la víctima en su testimonio.

La selección albiceleste se enfrentará con Chile dentro de una semana, el 27 de enero, en la primera fecha eliminatoria del año. De los mencionados en la causa judicial, solo Ángel Correa fue convocado por el DT Lionel Scaloni.