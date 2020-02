Las escandalosas declaraciones fueron pronunciadas por un funcionario público del partido de Dolores, quien quedó involucrado en una causa por amenazas después de insultar y agraviar a agentes de tránsito que lo quisieron multar por cruzar un semáforo en rojo.

Luis Esteban Nitti, un juez de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Dolores, fue demorado al ser encontrado manejando en un evidente estado de ebriedad.

Ambos efectivos policiales radicaron la denuncia correspondiente y de ese modo se pudieron conocer los detalles del exabruptos cometidos por el magistrado.

"Ahí se puso en verde, boludo"

La frase "ahí se puso en verde, boludo", fue la que inició este lamentable episodio entre Nitti y los dos agentes de tránsito que detuvieron su vehículo tras cruzar en rojo en las calles San Luis y Falucho, en la madrugada del miércoles.

"Vos no estás facultado para pedirme nada, no sabés quién soy, no sabés lo que soy capaz de hacer, vas a quedar preso", continuó prepotente.

Según precisaron los denunciantes, Nitti tenía un fuerte aliento a alcohol, por lo que recurrieron a la asistencia de colegas de tránsito para realizarle al juez una prueba de alcoholemia.

"Negra cara quemada, boluda, vos no deberías estar acá (en la Policía), vos sos una mierda", le dijo a una de las mujeres presentes realizando los controles.

Promediando el incidente, los policías le solicitaron al infractor que pusiera las manos sobre el techo de su vehículo, a lo que el magistrado respondió: "Yo soy juez, ahora voy a golpearme en el móvil y todos ustedes van a quedar presos".