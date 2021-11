Tras largo tiempo de saber poco de su vida personal, la figura de Gonzalo Nannis, hermano de la mediática Mariana, volvió al centro de la escena polémica, ya que se vió en vuelta en un hecho policial en su vivienda con una menor de 14 años, que derivó en ser esposado y más tarde liberado, tras aclararse la situación.

El hecho tuvo el fin de semana pasado en la vivienda de Nannis, ubicada en la zona norte de la Capital Federal, cuando la policía acudió al lugar por el llamado al 911 y esposó al hombre sin muchas explicaciones, derivando en insultos de vecinos y filmaciones sobre el hecho.

.

Gonzalo Nannis dialogó con el programa "El show de los escandalones" (que va por América) y sostuvo que "no ví las imágenes del hecho, pero sé que me filmaron. Es un tema con la hija de mi mujer, que tiene 14 años y estuvo viviendo hasta hace casi 4 o 5 meses con la abuela, no vivía con mi mujer actual. La abuela se murió y tenía muchos problemas de conducta en la casa, se fue con la hermana de mi mujer y duró 10 días, tuvo problemas de conducta, falta de respeto, insultos y puteadas de todo tipo, y terminó yéndose a la casa de una amiga a vivir porque la asistente social se la llevó, y estuvo 3 meses, no duró nada, se la sacaron de encima y como es la hija de mi mujer le dije que venga acá hablé con gente del Juzgado, que me dijo que sí bajo mis reglas, sino iba a un reformatorio".

Nannis agregó que "hace dos meses empezaron los problemas con falta de respeto, puteadas, insultos de todo tipo y llega un punto en que reaccionás, acostarse a cualquier hora, estar hasta las 6 de la mañana en internet, tiene 14 años y sube fotos inapropiadas a Instagram que ya lo sabe la gente del Juzgado, es una locura y no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. La madre con tal de cubrrla trata de no hacer demasiados problemas, pero las reglas en mi casa las pongo yo y mi mujer lo sabe, y por cortar internet el viernes a las 3 de la mañana porque le dije que esto no va, de hablar hasta las 6 o 7 de la mañana, empecé con discusiones con la hija de ella, me insultó y todo este tipo de cosas no se aguantan más y esos gritos se escuchan, es común".

.

Consultado sobre qué ocurrió en la madrugada del sábado, Nannis argumentó que "la nena llamó a la policía y dijo que le pegué, inventó cosas y estoy cansado. El otro día vino la asistente social, me dijo es la cuarta casa que tiene problemas, tiene un problema más ys e va al reformatorio y yo lo lamento mucho".

El hombre agregó que "no sé porqué me esposan, no tengo idea, porque en vez de escucharme directamente te esposan, parece Estados Unidos donde primero te pegan un tiro y después te preguntan, entonces no es normal. Ya viene con bastantes problemas de conducta la menor, entonces si no querían ver ellos la carta del Juzgado donde decía que iba a terminar viviendo acá después de vivir en cuatro casas, y siguen los problemas, y no quisieron escucharme, y ver y leer la nota, o que la madre la baje directamente, me esposaron y por eso, empecé a putear, cómo me van a detener si no hice un carajo, es más le doy techo, comida y me putea".

.

Nannis finalizó diciendo que "bajé de mi departamento porque no aguantaba más la situación y había un policía que cuidaba un restaurante acá cercano, y después llegó el patrullero. Estuvieron una hora y media averiguando antecedentes y estuve esposado cagándome de frío, porque encima bajé con bermudas y una remera de mangas cortas y empezó a refrescar. El padre de la chica hace 14 años que no aparece".