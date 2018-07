Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Al menos veinte damnificados exigen una respuesta por parte de una mujer que les ofrecía paquetes turísticos a muy bajo costo, un señuelo con el cual los atraía. Una práctica que, según los estafados, la supuesta agente de viajes desarrolla desde hace más de diez años, y por la cual ya cuenta con antecedentes penales, y de haber cumplido penas de prisión.



A su vez, la vendedora reconoció ser madre de un actor, quien dijo estar distanciado de ella por sus actividades ilícitas y su adicción al juego.

A la policía y a las autoridades judiciales de la ciudad de Buenos Aires, como asimismo a la Secretaría de Turismo, acudió Macarena, una de las tantas personas engañadas por Romina Margueritte Dellasanta.



En este sentido, la perjudicada por Margueritte le detalló a Crónica que "un amigo nos la recomendó. Hice un primer viaje con ella y cumplió con todo. Eran muy baratos los paquetes, por eso con mi hermana compramos anticipadamente otros cinco recorridos".



Sin embargo, "en un segundo viaje, cuando nos íbamos a Punta Cana, México, aparece llorando en mi casa, diciendo que el operador le había desdoblado los aéreos, y entonces mis sobrinos, menores de edad, debían viajar separados de sus padres".



Por lo tanto, "ella le pidió a mi cuñado su tarjeta de crédito para comprar otro vuelo en el que estuviéramos todos juntos", relató Macarena.

Una suma de 95.000 pesos costó esa travesía que la agente de viajes todavía no terminó de restituirle a su cliente, seis meses después.



A su vez, la damnificada reveló que "aquella vez nos volvimos antes porque no consiguió hotel. Después nos enteramos que tampoco había comprado los pasajes de vuelta, por eso le solicitó la plata al marido de mi hermana". Pero por si no fueran suficientes tantas irregularidades, "tampoco cumplió con los otros cinco viajes que habíamos comprado", agregó la turista.

En consecuencia, además de radicar las denuncias correspondientes, la mujer comenzó a investigar a la estafadora a través de diferentes sitios web, y descubrió que "había estado presa en 2013 y 2015, que tiene varias causas, una de ellas por defraudación de cheques, y está cumpliendo una probation".



Un pasado oscuro que incluso reconoció uno de sus hijos, el actor Manuel Ramos, quien en su momento confesó que "sé que mi mamá estafó a mucha gente con guita. Estoy peleado con ella. Me escapé de casa porque ella se portó mal conmigo y con mucha gente que me rodeaba y que conoció por mí".

Al parecer, según enfatizan las más de veinte familias víctimas de esta actividad fraudulenta, Margueritte "tiene problemas con el juego y se gasta el dinero con la plata que le saca a sus clientes".

Por todas estas razones, a través de las redes sociales los engañados se están agrupando para unificar sus denuncias y de esa manera agilizar la investigación policial correspondiente contra la vendedora, quien interrumpió todo contacto con ellos desde abril pasado, al ser desenmascarado su plan.