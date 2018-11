El intento de fuga y posterior motín en la comisaría 3era de Transradio, partido de Esteban Echeverría, dejó cuatro muertos y al menos diez heridos.

Los familiares de los 30 detenidos que alberga la dependencia, se agolparon en la calle para pedir información de sus seres queridos al tiempo que denuncian malos tratos de los policías y malas condiciones de alojamiento.

"Si no tenes plata acá no sos nadie. Hace 14 años que trabajo en blanco. Ellos no tienen porqué darnos vuelta la cara cuando pedimos explicaciones. Mi marido está detenido hace cinco meses por una pelea cuando hay otros que roban y entran y sale", dijo enojada la mujer de un detenido.

"Pero si no tenes plata y no tenes para pagar un abogado se puede pudrir en la cárcel. Si no tenés plata acá no sos nadie", agregó.

"La policía les roba a los detenidos lo que les traen los familiares y por eso hicieron lo que hicieron. No porque se pelearon entre ellos", denunció la mujer de Walter Barrios, quien está acusado de ser el que inició la fatal gresca.

"En cada calabozo debe haber 9 personas y hay 12, 15. Están todos apretaditos en malas condiciones", agregó la mujer.

"Tengo mi hermano le traes la cigarrillos y comida y no le llegan. Que no sean corruptos. Siempre pasa esto en esta comisaría", dijo Mariela Díaz hermana de otro interno.

"Hay fallecidos y no nos informan. Tampoco nos dijeron a donde trasladan a los otros internos", agregó la mujer.