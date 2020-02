Conocida la noticia sobre el hombre de 35 años baleado en un shopping, que lo dejó parapléjico, su esposa Johana habló con los medios para explicar cómo fue la situación, y dar detalles de la marcha que se llevará a cabo en la tarde de este miércoles.

La víctima tiene 35 años (Archivo).

"Mi hija de 10 años vio todo. Ella me contó que venían charlando, que su papá estaba contento y le venía diciendo lo grande que estaba, cuando vio a un hombre con cara de malo en el capot de un auto. Esta basura lo abrazó de atrás a Sebastián, le arrancó una cadena de oro y le disparó", contó Johana, esposa de la víctima.

"Cuando vio el revólver, mi nena salió corriendo a pedirle ayuda su tía, la hermana de Sebastián, que estaba en el auto, y me llamó desesperada por celular para avisarme que al papá le habían pegado un tiro y estaba en el piso", relató la mujer.

