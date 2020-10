Un hombre que estaba prófugo hace un año y con pedido de captura internacional en una causa por abusar sexualmente a la hija de 3 años de la mujer con la que estuvo en pareja quedó detenido en el Hospital de Campaña de la provincia de Corrientes tras internarse luego de contraer Covid-19.

"Me llegó el dato que está internado con su nombre y apellido, en el área de terapia intensiva y tiene asistencia respiratoria", detalló la ex pareja del ahora detenido, en declaraciones a un medio local, quien protestó que había llamado al 911 y desde la línea de asistencia no lo quisieron tomar la denuncia, y ni siquiera la dejaron "contarles quién era".

El detenido fue identificado como Darío Aguirre, de 39 años, quien está acusado de haber abusado de una nena de 3, hija de la mujer con la que estuvo en pareja. Hasta el momento, el permanece internado en la sala de terapia intensiva del centro de salud con custodia policial.

Gustavo Briend, abogado de la madre de la menor, contó que hizo la presentación y se comunicó con el Tribunal Oral Penal número 1 donde está radicado el expediente. "El Tribunal de forma inmediata dispuso la constatación de identidad y puso la custodia policial al señor Aguirre", comentó el letrado.

"Esperemos que una vez recuperado se someta al proceso judicial como corresponde", resaltó el abogado de la madre de la nena abusada.

El acusado no se presentó el año pasado ante la Justicia, en la audiencia en la que se iba a dictar la sentencia, sino que decidió fugarse. Aguirre, ya había estado preso por el abuso sexual de una nena en la localidad correntina de Empedrado.