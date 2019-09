El jefe de la delegación de la ciudad de Santa Fe, Mariano Valdés, baleado el lunes a la noche en una emboscada sobre la autopista Buenos Aires-Rosario a la altura de la localidad de Fighieras, se encuentra "estable, sin riesgo de vida ni secuelas funcionales", según reveló el parte médico otorgado por el sanatorio Mapaci de Rosario,

"El paciente se encuentra lúcido, estable. Se le harán los controles correspondientes y hoy mismo podría pasar a una habitación común", aseguró el cirujano Gustavo Moreno, uno de los directores médicos del nosocomio donde Valdés está internado.

"No hubo necesidad de transfusión, no tiene secuelas funcionales, ni riesgo de vida. Por ahora no hay ni una secuela", precisó el profesional en una conferencia de prensa que brindó en la puerta de la clínica situada en Bulevar Oroño al 1400, del centro de Rosario.

El vocero dijo también que Valdés ingresó al centro asistencial con dos heridas de arma de fuego, "una en el antebrazo y la otra en la ingle, ambas con orificio de entrada y salida". Ambas fueron producidas por el ataque a balazos que sufrió Valdés luego de ser interceptado por desconocidos encapuchados.

Las autoridades ahora intentan establecer si se trata de un robo o un atentado por su alto cargo dentro de la Policía. Valdez había llegado al cargo en mayo de este año luego de que la cúpula de dicha fuerza sea relevada por presuntos nexos con el narcotráfico.