Carla Ricciardelli, una joven de 24 años, que fue encontrada ahorcada el 6 de diciembre de 2021en el interior de una casa de la localidad bonaerense de Parque Barón, en Lomas de Zamora. Su familia está convencida que se trató de un femicidio.

"Todo es muy oscuro. Porque la comisaría interviniente en el día de los hechos lo dieron por suicidio, hoy están denunciados a Asuntos Internos, ellos ya no tienen la causa de mi hija ahora está en manos de la DDI y Homicidios. Faltan los resultados de laboratorio de la autopsia", dice a Cronica.com.ar la mamá de Carla, Gregoria Román. Quien días antes había denunciado al novio de su hija por haberla golpedo en su casa. "De esa causa está prófugo por intento de homicidio", agrega la mamá.

.

"Esto. muerta en vida, no se puede soportar tanto dolor a pesar de estar muy contenida tanto mi familia como yo las bellas personas de Atravesados por el Femicidio, es muy muy difícil", sostiene Gregoria y dice sobre sus otros hijos: "están como pueden. Cada día que pasa se hace más difícil. A ellos no les queda otra que seguir y esperar, que es lo más difícil. Los tiempos de la justicia no concuerdan con la familia".

"En la causa estan esperando los resultados patológico que lleguen de La Plata, es lo que esta faltando de la autopsia. El novio de mi hija, Iván Claudio Diaz sigue prófugo. Dio de baja su celular pre pago el mismo día del fallecimiento de Carla. El de ella nunca apareció", relata la mamá.

La familia sabía que ellos estaban de novios hacia un año. Carla siempre vivió en la casa con su mamá y sus hemanos. "A mi no me cayó bien. Al mes de salir con mi hija pasó de un Fiat Uno a un Peugeot 308, no entendía de dónde había sacado la plata. Ell me dijo que lo había ayudado la familia pero a mi no me cerraba", dice la mamá que no se imaginaba lo que vendría después.

"Los últimos cuatro meses Carla llegaba golpeada y nos mentía. Una vez nos dijo que la ex mujer de él le había pegado. Era muy grande el golpe para ser de una mujer, le preguntamos si había sido el y dijo que no", recuerda, asía también como un accidente que tuvieron en el auto "hoy creo que el chocó con un camión parado apropósito, creo que la tenia amanezada".

Cuando Carla salía si no volvía a dormir le avisaba, y a la mañana siguente ya estaba en su casa. "La última vino golpeada, me dijo que se había caido en el baño. La llevé al hospital le hicieron placas, le dieron calmantes por el dolor y con eso se repuso", relata Gregoria.

Su mamá denunció los golpes que Carla recibía.

El 2 de diciembre de 2021 Antonella, la hermana mayor de Carla, estaba en la casa con su hijo y una amiga. "Ellos llegaron y se encerraron en la habitación de ella. Antonella escucha una discusión y golpes. Cuando entra en la habitación él le estaba pegando. Lo sacó y lo echó de mi casa. Cuando llego del trabajo, hablo con Carla, y me dice no quiere hacer nada. Al día siguiente le veo que tenia hemátomas en los brazos y las piernas, decidí ir a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer. Soy la madre, pasó en mi casa y mi otra hija y su amiga eran testigos de lo sucedido", sostiene.

El domingo 5 Carla le dice a su mamá que se iba a lo de una amiga. "Me imaginé que se había ido con él. A la noche me manda un mensaje que estaba bien y que se quedaba a domir", relata. Al día siguiente la policía fue a buscar a Gregoria a su casa para avisarle que Carla estaba muerta.

"Mi hija era alegre, trabajaba, era familiera, era mi amor, conmigo era un sol de persona, permanentemente se ocupaba de mi, so. vuida. Era la madrina de mi nieto. No se qué pasó,. Este tipo la humilló hasta que me la mató", afirma la mamá y se larga a llorar, pero trata de continuar: "le gustaba salir, trabajó mucho para comprarse su autito, le gustaba hacerse las manos. Mi hija era maravillosa, era un ángel".

La mamá estraña "todo" sobre todo sus mensajes "¿Nos omamos unos mates? A qué hora venis?¿Qué hacemos hoy. ¿Me cocinas?. Saqué entradas para el cine, te amo ma".

.

"Todo el tiempo era así. Extraño su risa, sus abrazos, sus bromas, su olor", dice la mamá.

En cuanto a la Justicia dice que no le queda alterativa que confiar. "Es lenta y parece que las leyes están hechas para los delicuentes. En la comisaría nos quisieron hacer creer que mi hija se había suicidado y listo y se termina acá la cosa. La fiscalía está investigando. Espero que salga todo a luz para que ni hija descanse en paz, es lo que pido por favor, que haya Justicia", reclama Gregoria que también tuvo que denunciar amenazas que tanto ella como amigos de su hija recibieron.