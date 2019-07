Tras sufrir un violento asalto en su casa (sita en la calle Aristóbulo del Valle al 300) de la localidad de Bernal y posterior ingreso a la fábrica, el dueño de la misma, Mario Díaz, dialogó con los medios respecto a lo ocurrido ayer por la tarde y que lo tuvo dos horas sufriendo a mano de los delincuentes.

"No me querían llevar a la fábrica porque tenían miedo de que los viera algún conocido, porque eso me esperaron que llegara y tres se fueron a la fábrica y dos se metieron en mi casa. Me maniataron a mi y mi esposa con los cordones de las zapatillas, sabían quien era por eso me golpearon para que les diera plata, y para poder ingresar a la fábrica tuve que darle la combinación de la alarma, si no no podían entrar", comenzó diciendo Díaz.

La víctima agregó que "como eran las 18 y estaba cerrado, entraron y se llevaron valores supongo. Además de revolver todo, sabían quien era y esto no fue al voleo. Por lo que vi, no eran profesionales y tal vez pudieron haber tenido otra persona como apoyo esperando. Me peleé con ellos porque no quería que entraran a mi casa, y por eso terminé con varios puntos en mi casa y golpes en las piernas, por suerte a mi esposa no le hicieron nada".

De la casa de Díaz los sujetos se llevaron dinero, valija con ropa, objetos de valor, en tanto, la policía bonaerense se encuentra recopilando las imágenes de las cámaras de seguridad de la fábrica y del barrio para identificar a los sujetos.