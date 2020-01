Una joven de 26 años fue hallada sin vida en su departamento de la ciudad santacruceña de Río Gallegos y la principal hipótesis apunta a que se tratará de un suicidio, algo que anticipó la propia chica según sus últimos mensajes compartidos en redes sociales.

La ciudad patagónica no sale de la conmoción por la muerte de Rocío Stefanía Rosales Vargas. Su cuerpo fue encontrado pasado el mediodía de este domingo en su vivienda, ubicado en Alcorta y Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con lo que pudo averiguar el sitio La Opinión Austral, no se encontraron signos de violencia en el complejo habitacional de la joven, ni tampoco marcas que dieran cuenta de agresiones de terceros para con ella. El resultado preliminar hace presuponer un suicidio.

Hace dos semanas la joven había pedido ayuda y denunció públicamente que fue víctima de abuso sexual.

El relato completo

Otro año más donde tengo que esconder el dolor de decir no pasó nada cuando se que pasó y eso es lo que me tortura mentalmente.

No se que hice mal en esta o en mi vida pasada para sufrir de tal modo... donde el recuerdo me invada, de que la memoria no quiera borrar.

Estarás libre por esta justicia, pero espero y deseo que la vida te devuelva todo el daño que me causaste en una noche...

Jamás le desee el mal a nadie pero a vos te deseo lo peor, millones de veces esperé cruzarte para preguntarte "¿PORQUE A MI?" O simplemente golpearte para sacarme todo este dolor que llevo dentro pero más de una vez me autoconcenci diciendome "¿ que ganó yo?", jamás voy A borrar este dolor y esta memoria. Jamás voy a poder decir "Estoy bien" y convencerme de eso porque me lastimaron de la peor forma qué podría lastimarte cualquier ser.

Una violación no se borra tan fácil, debes luchar día a día con eso...

.

Dormir poco tiene su porque... Yo desperté con un hombre encima mío desnudo penetrando sin mi consentimiento (disculpenme si soy cruda), le dije más de una vez que "no, que pare" pero el nunca me quiso escuchar y siguió hasta que logre sacarlo de encima mío... les juro que más de una vez he soñado con eso, del no a ver sido más fuerte y a ver luchado más pero no, no luché más de lo que pude. No me Di lugar mentalmente que ese suceso me estaba sucediendo a mi...

Y Hoy quiero decir y convencerme de que estoy bien cuando se que no lo estoy, cuando se que estoy débil y todo lo que podría afectarme me afecta mil veces.

Perdón pero alguien me dijo que debo descargarme y esta es mi única manera expresarme...

Me verán sonreír, me verán sacar sonrisas.... pero esa no soy yo.

No saben cuanto deseo que el abuso y el 'poder' sobre una persona a otra se termine, no saben cuanto anhelo que se termine la injusticia y quienes dañaron sean castigado como debe ser y que no queden libres e impunes como hoy en día me paso y me va a seguir pasando... Porque esta es la 'justicia de Argentina' y una como mujer solo debe callar y hacer su propio descargo, y no me da miedo ser apuntada pero la puta madre ustedes que apuntan no saben cuanto pesa esto y cuántas veces te dan ganas de acabar con tu propia vida para que el recuerdo no invada más tu cabeza.