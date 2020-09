Una amiga de Micaela Sabrina Zalazar, la joven embarazada de cinco meses que murió aparentemente tras ser atacada a golpes por su novio, aseguró este lunes que el joven detenido por el hecho "la lastimaba mucho, física y psicológicamente" y que la víctima lo había denunciado "varias veces" ante la justicia.



"Era una relación tóxica. Renzo es una persona que la lastimaba mucho, físicamente, psicológicamente", dijo Belén esta tarde en declaraciones al canal TN en relación a su amiga Micaela, por cuya muerte fue detenido Renzo Pancera.



"Tenía varias denuncias hechas por ella, pero sé que volvían, iban y volvían, era una relación muy complicada. Se peleaban durante semanas y volvían, así fue toda la relación. En donde la encontraba era para que él le pegara o la maltratara, siempre por algún problema distinto", agregó.

Según Belén, Pancera "es una persona manipuladora y con problemas de adicción", que la maltrataba y que, tras atacarla, "la llenaba de regalos y le prometía que iba a cambiar”.



"El final se veía venir pero uno nunca puede hacer nada si la persona agredida no se deja ayudar. A veces tapaba las cosas o decía 'él me ama', pero estaba golpeada. La pasaba mal, Micaela ya no era la misma", dijo.

"Micalea era una persona muy alegre, muy social, no tenía problemas de estar en ningún lado, era abierta a todo. Pero todo cambió cuando lo conoció a Renzo, empezó a dejar de juntarse, empezó a esquivar las amistades, empezó a centrarse en su pareja, y se tornó todo muy tóxico", agregó.