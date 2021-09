Inocentes tras las rejas. Dos hombres que estuvieron detenidos cuatro años y medio por el crimen de una docente, asesinada de un balazo en la cabeza durante un intento de robo cometido en 2017, en la localidad bonaerense de Haedo, fueron absueltos tras un juicio oral luego de que la fiscalía considerase que no habían tenido ninguna relación con el hecho.

Tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Morón, las defensas de los acusados y hasta la propia familia de la víctima cuestionaron la investigación policial realizada tras el crimen de Sandra Judith Viviano (52), hasta el punto de que consideraron que los imputados ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. El veredicto benefició a Luciano Leguizamón (24) y a Walter Leivas (38), quienes habían llegado presos al debate por el delito de "homicidio criminis causa", el cual prevé una pena de prisión perpetua. Fuentes judiciales informaron que los jueces Mariana Maldonado, Claudio Chaminade y Juan Carlos Uboldi ordenaron la inmediata libertad de los imputados, quienes hasta el momento del asesinato no tenían antecedentes penales. Es que el fiscal de juicio, Alejandro Varela, determinó en su alegato que, en base a los testigos y a los elementos que se incorporaron en el debate oral, Leguizamón -llegó detenido al debate en la cárcel de Ituzaingó- y Leivas -el año pasado había sido beneficiado con una prisión domiciliaria- no habían tenido nada que ver con el hecho. "Decir que la investigación fue pésima es para ser bueno, no quedaban dudas de que la acción policial en esta causa fue mala", dijo el abogado Fernando Cabrera, representante del mayor de los involucrados.