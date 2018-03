Una oficial de la Policía bonaerense fue detenida en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, acusada de matar de un balazo en la espalda a un hombre al que perseguía por evadir un control vehicular, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió el sábado último cerca de las 23 en el barrio Coviccos de la ciudad situada a unos 200 kilómetros de Buenos Aires, cuando la oficial Brenda Gasparri (26) patrullaba la zona y solicitó al conductor de un vehículo que detuviera la marcha.



Según los investigadores, el hombre, identificado como Mauro Garfagnoli (38), tenía pedido de captura ya que no había regresado a la Unidad Penitenciaria de Baradero, donde cumplía una condena de régimen abierto por un delito de robo.



Al ver la presencia de un control de la Policía, Garfagnoli abandonó el auto en el que viajaba, escapó corriendo e ingresó al patio de un domicilio ubicado en la calle Baldrich 1569 con intenciones de refugiarse, indicaron las fuentes.



En ese momento, Gasparri disparó un balazo por la espalda con su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros marca Bersa Thunder, le causó la muerte instantánea del prófugo.



Testigos del hecho aseguraron a los investigadores que al momento de recibir el balazo mortal, Garfagnoli no estaba armado así como que no hubo un tiroteo en el lugar, donde se escuchó un único disparo, el que efectuó la mujer policía.



El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Nicolás, a cargo de Franca Padula, quien ordenó la intervención de la Policía Federal (PFA) para llevar a cabo los peritajes en el lugar y sobre el cuerpo de la víctima.



Luego, la fiscal dispuso la aprehensión de Gasparri, a quien le secuestró su arma reglamentaria, la trasladó a la comisaría 1ra. local e inició las actuaciones correspondientes para convertir su arresto en detención por el delito de “homicidio simple”.



En ese sentido, fuentes judiciales confirmaron que el expediente se encontraba en curso para que durante las próximas horas la causa sea asignada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, especializada en violencia institucional, a cargo de Julio Tanus.



Por su parte, en contacto con el medio local Prensa Libre, la doctora Franca Padulo, fiscal interviniente en la muerte de Mauro Garfagnoli, contó que “pedirá la conversión a detención de la aprehensión que pesa sobre la efectivo Branda Gasparri por Homicidio Simple”.

Según la fiscal, la uniformada se encontraba en el ejercicio de funciones “cuando acontecieron los hechos la noche del sábado cerca de las 22.30 horas en barrio Coviccos”.

Padulo contó que Gasparri “por el momento se encuentra en calidad de aprehendida y se pedirá la conversión a detención ante el Juez de Garantías, se entiende legalmente que por la gravedad del delito así va a suceder”.

Ya se llevó "adelante la operación de autopsia sobre el cuerpo, lo que aportará datos referentes a la cantidad de disparos, la distancia, etc, al menos de manera preliminar hasta la culminación de las pericias correspondientes que son las que establecerán lo sucedido”, manifestó la fiscal.