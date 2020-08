La abogada y ex miss Argentina Rocío Santa Cruz fue condenada el último martes a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por un accidente ocurrido en 2016 en Posadas, Misiones, en el que atropelló y mató a un agente de tránsito municipal que circulaba en motocicleta.

Santa Cruz ya había sido condenada a fines de 2018 a cuatro años de prisión por el juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia ordenó que se dicte un nuevo fallo con una reducción de la pena.

La Corte misionera consideró que no se pudo probar que Santa Cruz haya cometido un exceso de velocidad al momento de atropellar y matar a la víctima.

En ese contexto, el juez de Instrucción Juan Manuel Monte tomó la causa y condenó a Santa Cruz a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, pena que cumplirá recién cuando la sentencia quede firme.

La mujer embistió y asesinó con su automóvil al agente de tránsito municipal, Ramón Cabrera, quien circulaba en una motocicleta por la intersección de las avenidas Quaranta y 115 de Posadas, el 31 de enero de 2016.

El magistrado la encontró culpable del delito de “homicidio culposo” y también la inhabilitó para conducir vehículos por el plazo de 10 años.

Ahora, la defensa de la ex miss Argentina tiene un plazo para apelar ante el Superior Tribunal de Justicia, que en un fallo anterior ya había confirmado su culpabilidad y también tiene la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación al igual que la fiscal María Laura Álvarez.

Pareja de la víctima fatal

En declaraciones a Crónica HD, Irene Pared, quien era la pareja de la víctima asesinada por la modelo, sostuvo que su familia y ella no están de acuerdo con la condena. "Para mí quedó corta", afirmó.

"Ojalá que haya justicia y que estos tres años, que son muy pocos, ojalá que ya no la bajen más ni un día y que vaya presa como debe ir", señaló.

Con respecto a la acusada y a sus abogados, la mujer aseveró: "Nunca se comunicó con nosotros, nunca se acercó. Ni se acercaron los abogados de ella antes para ofrecerme plata para no llegar al juicio".

Por último, Irene aseguró que la ex miss Argentina es una persona "con poder", al tiempo que subrayó: "Nosotros cambiamos de juez no sé cuántas veces. Ahora me enteré que la señora Rocío Santa Cruz está moviendo su influencia para pedir su traslado a Buenos Aires, porque ella quiere irse".