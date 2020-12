Facundo Soler, ex Puma, y papá de Mateo uno de los rugbiers acusados de moler a golpes a un joven de 18 años, Lautaro Insúa, en Córdoba, habló con Crónica HD, y aseguró que los hechos no ocurrieron según los cuenta la presunta víctima. "Mi hijo fue el agredido y se defendió de la agresión que tuvo Lautaro. A mi hijo no lo justifico como reaccionó, porque no estoy de acuerdo, pero como padre quiero que se diga la verdad", sostuvo y agregó: "Lamentablemente vamos a tener que ir a la justicia".

Además, en diálogo con este medio Soler afirmó que "no hubo una patota" como sostiene una versión, sino que él unico que se peleó con Lautaro fue su hijo.

Según relató el papá del presunto agresor, Mateo tuvo permiso de una de las madres organizadoras de la fiesta que se hacía en la casa privada, para ingresar al evento a buscar a sus amigos, ya que ninguno de ellos estaba invitado. Fue ahí cuando Mateo fue increpado por Lautaro, según afirmó.

.

"Mi hijo le explica que le habían dado permiso para buscar a sus amigos, e irse, y Lautaro le tira una trompada, lo agarra del cuello, le mete un tacle, mi hijo cae al piso, se logra zafar, y le mete una trompada que lamentablemente le fractura la mandíbula", contó el ex Puma. Y agregó: "Hay audios que atestiguan que el que empezó la pelea fue Lautaro".

En esa línea, Soler sostuvo que "las cosas que se cuentan no son ciertas". "Lautaro es un chico de 110 kilos, que mide 1,85, y Mateo pesa 85 kilos y mide 1,80, es al revés la cosa", agregó. Además, afirmó que su hijo tiene tiene "una distensión en el tobillo cuando se le tiró encima" Lautaro, "y tiene los nudillos marcados de la trompada que le tiró".

"Lamentablemente vamos a tener que ir a la justicia. Mateo fue el agredido y se defendió de la agresión que tuvo Lautaro. A mi hijo no lo justifico como reaccionó, porque no estoy de acuerdo, pero como padre quiero que se diga la verdad", sentenció.