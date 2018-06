La justicia penal de La Plata investiga si el ex futbolista Juan Ramón "La Bruja" Verón agredió a una ex pareja que sufrió una lesión en la mano, según la denuncia que realizó la mujer en fiscalía especializada en Violencia de Género, informó una fuente judicial.



La denuncia radicada por Flora Martiello, quien fue pareja del ex jugador y hace un tiempo estaban separados, es investigada por la fiscal Mariana Rufino, quien deberá determinar si existió la agresión que denunció la mujer.



La fuente detalló que la presunta agresión ocurrió a fines del mes pasado durante una discusión de la pareja en la que Martiello sufrió la fractura de una muñeca.



El vocero judicial precisó que la fiscal tomó declaración a la presunta víctima y en los próximos días citará a familiares para reunir elementos que permitan determinar si existió el incidente y la agresión denunciada.



Además, aclaró que el informe médico constató la fractura de la muñeca, por lo que la causa fue caratulada como "lesiones graves", y precisó que la investigación "está en una etapa germinal en la que se está buscando prueba para ver si puede llegar a haber una imputación" al ex futbolista de Estudiantes de La Plata.