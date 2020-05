El misterio de la habitación del pánico del doctor de los famosos. "El doctor tiene un cuarto cerrado con alarma", dijo la ex empleada de Rubén Mühlberger, Paola Fuentes. "Nadie sabia qué es lo que tenía allí, porque cada vez que nos acercábamos sonaba una alarma", contó.

La ex empleada de limpieza de Mühlberger visitó el programa Intrusos, de Jorge Rial, y contó intimidades del médico detenido. "Iba gente a quejarse a la clínica, pero no la dejaban pasar. Si dejaban pasar a alguno lo atendía Natalia Davini, su secretaria. Él nunca atendía a un paciente que venía a quejarse", aseguró.

En cuanto a su relación con los famosos, sorprendió al afirmar que "su preferida no era Moria Casán. La prefería para que la vieran con él afuera. Él se escondía cuando ella llegaba. Trataba de no cruzarse. No era atendida por él, sólo en los tratamientos específicos ortomoleculares. No sé si tenía preferidos, mayormente no quería cruzarse con los famosos. Con el único que no tenía problemas en cruzarse era con Marcelo Polino".

"No creo que ningún famoso fuera socio de él, como Soldán en el caso de Giselle Rímolo. Antes que yo entrara a la clínica, el socio era su pareja, Alejandro Pugliese", señaló la ex empleada. "Sólo estuvo desesperado por tener a Marcelo Tinelli como cliente", relató Paola, agregando que "no nos dejaba sacarnos fotos con los famosos. A una chica de la dietética la echó porque se había sacado una foto con Moria Casán".