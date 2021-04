Antonella, ex mujer de Samuel Llanos con quien tiene una hija de 9 años, habló en exclusiva con Crónica HD. El acusado de haber matado a Analia Machado en Los Toldos, había sido denunciado por otras mujeres. Antonella lo había denunciado pero nunca había quedado detenido.

"El era agresivo. Cuando me enteré que había desaparecido junto a una mujer me imaginé que esto iba a pasar", dijo la ex mujer.

"Embarazada me pegó una piña. Decidí separme cuando me pegó en la cabeza con mi hija al lado. Tuve miedo por mi vida. La violencia no tiene un motivo. Me pegaba por cualquier cosa, adelante de la gente", relató Antonella.

"Me fui de la casa, vivíamos con los padres de él. La mamá me dijo alejate, te estas salvando", dijo la mujer, a la hija de ambos la veía "cada dos o cinco meses".

"Ya separada me siguió queriendo pegar, pero yo ya no le tenía miedo.Cuando yo lo conocí era boxeasor. En el comienzo de la relación era bueno, atento, hasta que empezó a decirme cosas. Me rompiá los celulares. El último tiempo él tenía y yo no", recordó.

"Hace dos semanas atras me lo cruce con Analía. Me dijeron que ella lo había cambiado, Yo sabía que él no cambiaba más", afirmó.