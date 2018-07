El ex policía federal, Ángel Alejandro García, de 71 años, se encontraba en su casa de Morón cuando varios delincuentes intentaron ingresar para robar. El experimentado ex suboficial abrió fuego y abatió a dos de los malvivientes.



Según los primeros informes de los peritos de la policía, uno de los malvivientes cayó en la puerta de la casa y el otro intentó escapar en el auto del ex suboficial pero recibió varios disparos y murió en el interior del vehículo.



El resto de la banda se dio a la fuga y son intensamente buscados por la policía.



García sufrió heridas en el rostro y abdomen, y fue trasladado al Hospital Carillo. Se encuentra fuera de peligro.



Ex policía abatió a disparos a dos ladrones que ingresaron a su casa de Morón (parte 1) pic.twitter.com/Ct5vpyKQZ7 — Crónica Virales (@CronicaVirales) 8 de julio de 2018

Ex policía abatió a disparos a dos ladrones que ingresaron a su casa de Morón (parte 2) pic.twitter.com/QavE2q5Tst — Crónica Virales (@CronicaVirales) 8 de julio de 2018