Un ex policía federal se tiroteó la tarde del jueves con dos delincuentes armados que le robaron una mochila en la que llevaba unos 25 mil dólares, en el barrio porteño de Caballito, según informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió en Cachimayo al 300, entre Valle y Hualfin, donde un sargento retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) regresaba de una inmobiliaria de Villa Devoto.



Personal de la comisaría 10ma. de la Policía de la Ciudad fue alertado del hecho y, tras constatar que el ex sargento había resultado ileso, detuvo a un sospechoso de 32 años que iba a bordo de una moto por la calle Víctor Martínez 40, a unas tres cuadras del lugar del asalto.



En tanto, en el lugar del tiroteo quedó tirada en la vereda un arma de fuego que fue secuestrada por los peritos ante la sospecha de que la descartó uno de los delincuentes.



Por su parte, un vecino contó a la prensa durante el enfrentamiento “hubo once disparos” y que el “motochorro” que escapó con la mochila con plata huyó corriendo y luego se subió a una camioneta.