Así lo decidió el juzgado 2 de Lomas de Zamora, que ordenó la liberación de Rodrigo Eguillor. El joven fue acusado de abuso sexual por una estudiante de la UADE y tiene cinco causas abiertas.



"Ordenar la inmediata libertad de Rodrigo Eguillor desde la seccional por así haberlo resuelto el suscipto, previa certificación de impedimentos legales y la debida constatación del domicilio del causante", dice el escrito que recibió la alcaidía platense que lleva la firma del fiscal de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Horacio Rhyb.



Los voceros detallaron que el joven estaba alojado desde la noche del miércoles en el pabellón I, el de los detenidos por abuso sexual, en la celda número 1, y que se encontraba solo.



El abogado de la víctima, Fernando Burlando, habló con Crónica HD y se refirió al caso: "Lourdes está viviendo el proceso posterior a una tragedia que deja muchas huellas y es difícil de curar o de borrar. Es muy traumático pero tiene una gran contención familiar que colabora mucho".



Y siguió: "Se lo denuncia por violación, abuso sexual, privación ilegitima de la libertad, coacción, lesiones y amenazas". Acerca de la influencia que tiene ser el hijo de una fiscal, dijo: "Yo no creo que ni la justicia ni su propia familia avale hechos de estas característica. Su mamá imparte justicia y lleva adelante causas con objetividad".



"Este animal abusa sexualmente de una adolescente en dos oportunidades, agrede y subestima a las mujeres. ¿Qué clase de hombre es? Cuando tiene que confrontar con la justicia o ante el primer problema convoca a su mamá. No lo puedo definir como un hombre", disparó el letrado.



Sobre la liberación de Eguillor, dijo que es "lógico" porque aún faltan presentar "algunas medidas de prueba" y aclaró que asumieron el rol de querellantes en la causa. "Vamos a tratar de que acumular los episodios similares en la investigación", detalló.



"Estamos hablando de penas de hasta 20 años, esta es nuestra pretensión", informó y manifestó que los videos que subió a las redes sociales pueden ser tomados como pruebas en la causa.



Sobre el trabajo del acusado, Burlando dijo que se descubrió que no trabaja en ningún lugar de los que decía. "Era todo una fantasía para seducir o persuadir a sus víctimas. Pero no descarto que trabaje en la Justifica como dijo", añadió.



Al ser consultado sobre el video donde Rodrigo dice ser un "ángel que le salvó la vida" a Lourdes, el abogado aclaró que el verdadero "ángel" fue la familia que la contuvo.



Por último, describió cómo se conocieron: "Lourdes lo conoce en una situación ocasional conjuntamente con amigas en una noche que salieron a bailar. Cuando concretan un encuentro, ocurren los hechos. Ella estaba lúcida pero no pudo escapar".



"Si Lourdes hubiese escapado tal vez era otra víctima que no denuncia los episodios. A veces la Justicia no se pone a total disposición. Como el caso de Gerardo Billiris, donde las chicas no lo denunciaron en su momento porque eran maltratadas por la cultura machista", concluyó.



Eguillor fue imputado, a pedido de la fiscalía Criminal y Correccional N° 22 de Eduardo Cubría y por el Juzgado Nº 48 de Alicia Iermini



La entrevista