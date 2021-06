Una adolescente de 15 años, de la ciudad de La Carlota, Córdoba, fue víctima de un calvario que parecía no tener fin hasta que salió a la luz la trágica historia que padeció, que ya está en manos de la Justicia. Es que luego de ser abandonada por su padre biológico, decidió buscarlo para conocerlo e intentar reestablecer el vínculo. Pero muy lejos de encontrarse con la figura paterna que ella tanto soñaba, fue abusada sexualmente por su progenitor. La única persona con la que pudo abrirse y confiarle las aberraciones de las que era víctima fue un policía de 39 años, quien también "se aprovechó de la vulnerabilidad" para mantener relaciones sexuales con la menor de edad.

José María Bonino abogado querellante, quien representa a la familia de la víctima, habló con cronica.com.ar y describió el difícil contexto que atraviesa la adolescente. A a su vez detalló que "está controlada y contenida por sus familiares y la terapia psicológica". En la misma causa judicial que está bajo investigación están imputadas dos personas: por un lado el papá biológico de la menor, por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, reiterado, agravado y calificado por el vínculo". En tanto, el agente policial fue imputado por "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la edad de la víctima".

Bonino contó que la historia de la adolescente es de extrema vulnerabilidad porque en todas las ocasiones en las que buscó contención, dio con las personas equivocadas. Según contó el abogado, cuando la niña nació fue abandonada por su padre quien nunca la reconoció legalmente. Por eso el año pasado, en el "Día del Padre", decidió ir a buscarlo al trabajo para manifestarle sus ganas de generar un vínculo. Así fue que comenzó a frecuentarlo en su casa, pero "el hombre aprovechó la confianza de la menor para abusar sexualmente de ella". Según refirió la menor en cámara Gesell el hombre también la sometía a todo tipo de violencia fisica, producto de sus adicciones. Cabe destacar que nadie sabía de los encuentros que ella mantenía con su papá, ya que lo ocultaba por "miedo a perderlo, pese a estar viviendo todo eso". "Hasta que no aguantó más", dijo el letrado.

En medio de ese contexto de soledad y angustia, la joven conoció a un policía que trabajaba en la comisaria local de La Carlota con quien entabló una relación. Este hombre fue la primera persona a la que la adolescente le confió sobre los abusos sexuales que sufría por parte de su padre. Sin embargo, "se aprovechó de la confianza y la vulnerabilidad de la menor para mantener relaciones sexuales con ella", sostuvo Bonino.

"No sólo que no la protegió sino que sumado a la confusión que ella tenía con su papá, se le sumó el rol del policía que supuestamente la quería y quería ayudarla, pero terminó teniendo una relación íntima de carácter sexual con la misma", explicó.

En esa línea, profundizó: "Confió en él y esa confianza sumado a la vulnerabilidad de la menor fue utilizada para otros fines que no fueron apoyarla, contenerla o darle alguna orientación sobre como debia proceder. Lejos de eso se aprovechó y comenzó a tener relaciones íntimas con la menor". A su vez aclaró que las relaciones sexuales con acceso carnal no consentidas habrían ocurrido una sola vez en un auto particular.

No obstante, Bonino destacó que la comisaría local como institución, no está involucrada en la causa, ya que "fue la conducta de un efectivo policial", quien al momento del abuso "no estaba uniformado y estaba en su tiempo libre".

La denuncia

A raíz de una publicación de Facebook, la madre de la menor tomó conocimiento que su hija era víctima de abuso sexual de parte de su padre biológico, así fue que el 30 de mayo radicó la denuncia contra este hombre. A los dos días la menor fue sometida a cámara Gesell. En el marco de la investigación salió a la luz la relación que mantenía con el policía. Es así que una vez que terminó la declaración se concretaron las dos detenciones.

Ambos detenidos serán llamados a declaración indagatoria en los próximos días, mientras tanto continuarán con prisión preventiva ya que los delitos que se les imputan no admiten la excarcelación.

Una vez que culmine la investigación penal preparatoria que lleva a cabo la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, el año próximo podría realizarse el juicio oral en el que ambos imputados sean condenados.

"En expectativa el padre no sólo tiene abuso sexual con acceso carnal agravado sino también en la promoción de corrupción de menores con lo cual arrancamos con una pena mínima de diez años", explicó el abogado sobre la posible condena que podría caer sobre el padre presunto abusador. En tanto, respecto a la situación del policía, el letrado puntualizó que "es distinta" porque se trata "de un solo hecho que supuestamente no es reiterado", por lo que "podría enfrentarse a una pena de tres o cuatro años".

