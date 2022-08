El femicida que asesinó a Carolina Aló de 113 puñaladas en 1996, Fabián Tablado, habló luego de que un grupo de vecinos lo haya denunciado por violencia de género contra la ex pareja con la que vivía en la ciudad cordobesa de Bell Ville y de cuya casa fue excluido.

Tablado negó haber agredido a la mujer, consideró que es víctima de una "condena social" y pidió ser alojado por la Policía.

El hombre de 46 años tuvo que abandonar la vivienda donde vivía hacía ocho meses, luego de salir de prisión. Es que, de acuerdo al relato de los vecinos, hubo una "fuerte discusión" con su ex pareja.

Sin embargo, el autor del crimen de Aló declaró a la prensa que “no hubo forcejeo ni maltrato” y que su ex novia no fue quien lo denunció. “Las personas que denuncian son vecinos, pero no todos. Estoy acarreando una condena social. Mi vida es un calvario. Ahora me voy de un hotel a ponerme a disposición de la Justicia”, explicó.

Agregó que desde que llegó a Bell Ville los vecinos no querían que esté en la ciudad y que eso fue lo que derivó en la denuncia. “No hay ningún acto de violencia, forcejeo ni intimidación”, insistió.

“En algún lugar tengo que vivir sino que pongan la pena de muerte para la gente como yo. ¿A dónde quieren que vaya? O hagan una isla, algo... Yo estoy dando la cara”, apuntó.

En esa línea, anticipó que se va a poner a disposición de la Policía para que lo alojen en una seccional. Así describió su situación actual: “Es muy angustiaste para mí esto que estoy viviendo. No quiero perjudicar a las personas que me dan una mano donde me hospedo, por eso ahora voy a pedir alojamiento”.

La denuncia por violencia de género

Fabián Tablado fue denunciado el viernes pasado por violencia de género hacia su expareja, aunque él aseguró que “en ningún momento” esa denuncia la formuló ella ni ningún integrante de su familia. También aclaró que nunca amenazó a nadie.

El femicida, que recuperó la libertad el 15 de diciembre del año pasado y se mueve con una tobillera electrónica para no acercarse al padre de Carolina Aló, dijo estar “arrepentido y angustiado por estas situaciones”.

“Yo ya pagué mis condenas y tengo derecho a rehacer mi vida. Esto que sucedió me prende fuego nuevamente y me hace comparecer otra vez ante la Justicia y aclarar las cosas”, añadió.