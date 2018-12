San Pedro no sale del estupor por la denuncia de un abuso sexual perpetrado presuntamente por José María Rodríguez, quien se desempeñaba actualmente como Director de Deportes de esa localidad bonaerense.

El hombre se quitó la vida tras que salga a la luz el video en el que la víctima, Marianela Sánchez, lo publique en su cuenta de Facebook. Según la joven, el hombre la violó cuando ella tenía 13 años y tomaba clases de danza con Rodríguez.

Tras la drástica decisión, la familia del hombre no descarta iniciar acciones legales contra la joven "en razón de conductas irresponsables que perjudican y destruyen el buen nombre y honor que mantuvo Luis María en vida”. Así lo explicaron sus allegados en una carta que enviaron a los medios de comunicación de San Pedro.

En la misma, también aseguran que se suma a su dolor "el daño provocado por la opinión infundada de personas desconocidas que a raíz de un vídeo publicado por una red social, emiten todo tipo de juicio sin basamento fáctico ni jurídico". Y afirman que quienes lo conocieron saben que "no fue una persona dedicada al mal, sino al bien" y que temía "haber cometido algún ilícito".

Además, la hermana mayor del difunto apuntó a que la denuncia es por despecho. "Si la violó, si mi hermano era un abusador, que se investigue y se sepa y tenga la condena social que se merece, no me voy a oponer a eso, pero creo que la forma no era por la red social, la denuncia era en la comisaría. Lo que pasa que me parece que acá hay un despecho", sostuvo Bety Rodríguez.

Allegados al hombre dijeron que presentaba signos de depresión porque no había superado la separación de su ex mujer con quien tenía dos hijos. Actualmente, esperaba un bebé con su actual pareja, con quien no convivía.

La historia entre ambos

Marianela y José María se conocieron cuando ella empezó a bailar folclore a los 8 años. Siempre tuvieron una buena relación hasta que, según relato de la madre de Marianela, su hija tuvo 14 y él 26, y él quiso empezar una relación algo que la chica se negó.

A partir de ese momento, la relación se volvió distante. Marianela se fue a vivir a Buenos Aires y cuando su mamá le contaba que se cruzaba con José María, ella respondía que "Rodríguez la perseguía, que era una basura y que la tenía cansada acosándola" según consigna el sitio Infobae.

Sin embargo, la mujer dijo que su hija nunca le contó que había sufrido una violación de parte del bailarín, ni abuso sexual de su propio hermano al que también denunció en el video.

Este martes, la mujer deberá comparecer por su denuncia contra Rodríguez y también deberá confirmar como denuncia penal ante el fiscal Marcelo Manso la causa contra su hermano que caería en los próximos días en un juzgado de menores, dado a que en el momento de los hechos, ella tenía 5 y su hermano 12.