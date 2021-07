Este lunes, como todas las noches desde hace cinco días, las hermanas de Diego Gonzalo Berralsalieron a la calle a buscarlo y a pegar carteles con su cara por distintas zonas de Buenos Aires. Él tiene 32 años y se fue de su casa de González Catán el pasado jueves sin decir nada y sin llevarse nada.

“Mi hermano se llama Diego Gonzalo Berral, tiene 32 años, vive en González Catán. Está bajo tratamiento psiquiátrico para dejar el clonazepam. Comenzó a tomarlo porque decía que tenía ataques de pánico, pero llegó un momento en el que tomaba dos o tres pastillas por día, por eso estaba intentado dejarlas”, contó a Crónica.com.ar, Melisa Berral.

Melisa Berral está buscando a su hermano. Quien tenga información se puede comunicar a los teléfonos que aparecen en esta foto.

Al momento de su desaparición estaba vestido de azul, con zapatillas grises con detalles en fluo. El sábado lo vieron en el límite entre Caballito y Parque Chacabuco, pero se tomó un colectivo así que puede estar en cualquier zona.

La última información sobre Diego Gonzalo Berral

La última vez que estuvo en su casa fue el jueves pasado, pero un hombre las llamó el sábado y les dijo que se lo encontró en la calle, en medio de una situación al menos extraña.

“Hace cinco días se fue de mi casa y desapareció sin llevarse nada. Lo más preocupante es que la última persona que lo vio estaba por Capital Federal, se le acercó de atrás y le dijo ‘no mires para atrás que es peor’, el hombre pensó que lo iba a robar, pero inmediatamente le indicó ‘me llamo Diego Gonzalo Berral, buscáme en Facebook. Si me pasa algo, soy de González Catán’”, relató la hermana.

.

Ésta fue la última noticia que tuvieron de él. “Además el hombre nos contó que atrás de él venía un hombre como persiguiéndolo, así que mi hermano se cruzó de vereda y se tomó el 135 que no sabemos a dónde lo dejó. No sabemos si es verdad o no que lo habían amenazado, supuestamente si no entregaba la casa y el auto lo iban a matar.Él le llamó a conocidos diciéndoles eso”, agregó Melisa.

El desesperado pedido de la familia de Diego

Los Berral están pasando por un duro momento, más allá de la desaparición de Diego. “Estamos muy preocupados y tenemos a nuestra mamá muy enferma. Está prácticamente postrada, así que esto es más devastador para nosotros. Por eso salimos todas las noches a buscarlo en los últimos lugares en donde se lo vio”, explicó la joven.

Su familia está pegando carteles por distintas zonas de CABA.

Por otro lado, pidieron ayuda a la población. “Él jamás estuvo preso ni tuvo problemas con la Justicia. Él no es un delincuente y toda la familia lo está buscando. Sus sobrinos y hermanas lo estamos esperando. No sabemos qué más hacer. La policía lanzó una búsqueda de paradero pero en realidad los que nos estamos moviendo somos nosotros. Ellos nos dijeron que si teníamos un dato les llamáramos”, sentenció.

Quien lo vea o tenga alguna información para aportar, se puede comunicar al 1164338248.