Rocío Stefanía Rosales Vargas tenía 26 años y fue encontrada sin vida en un departamento en Río Gallegos, en Santa Cruz.

No se encontraron signos de violencia en la casa de la joven y tampoco marcas que dieran cuenta de agresiones de terceros para con ella.

.

Si bien la principal hipótesis apunta a un suicidio, los familiares de la chica insisten en la teoría del asesinato.

"A mi hija la asesinaron se está investigando. Exijo respeto ante lo que se dice, ella fue victina de violación hace 4 años y no hubo justicia el tipo anda libre", destacó Antonio, el padre de la víctima.

"Mi querido Río Gallegos ayúdenme a que se haga justicia por favor", publicó en Facebook el hombre, y agregó: "A todos los amigos, conocidos, familiares, que nos están consultando por lugar de velatorio y sepelio de nuestra hija, que estamos a espera la justicia realice la autopsia pertinente, según nos informó policía están de feria y no hay forenses segun les comunico la jueza actuante".

Por otra parte, Débora, hermana Rocío Stefanía, también le dedicó unas palabras en la misma red social. "No quiero, no puedo, pero así te vas hermana mía... No fue suicidio, había un masculino con ella", compartió.

Mauro, uno de los hermanos, también aprovechó el espacio de Facebook para escribir un sentido mensaje.

En tanto, Rocío Rosales, otra de sus hermanas, narró: "Mi hermana no se suicido!! Ella amaba la vida!!!! Exijimos justicia".