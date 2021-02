Una mujer de 31 años quedó detenida, luego de tirar a su beba recién nacida a un basural, la cual fue encontrada sin vida envuelta en una bolsa. Ocurrió en la localidad bonaerense de Benavídez, en el partido de Tigre, donde la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad, mediante la que se puede ver cómo la acusada arroja "el paquete", acompañada por sus otros dos hijos.

Los familiares de la mujer detenida hablaron con Crónica HD y la defendieron de las duras acusaciones y críticas de los vecinos, que fueron quienes encontraron el feto en la basura. "Ella se enteró que estaba embarazada a los cinco meses", dijo la hermana de la acusada, en diálogo con Crónica HD.

A su vez, aseguró que "es mentira que descuartizó el bebé", y afirmó que su hermana "abortó" con unas pastillas que compró por internet cuando se enteró que estaba embarazada, ya que tiene otro bebé de ocho meses.

El macabro hallazgo se produjo por los vecinos, que se mostraron indignados ante el hecho, y reclamaron "que se haga justicia por el crimen que cometió la mujer". Según dijeron a este medio el feto "tenía la placenta y el cordón", y además presentaba "un brazo desgarrado".

En ese marco, el psicólogo, Claudio Fontana en diálogo con este medio, analizó el caso y remarcó la importancia de "la familia como contención y educadora".

"Es un punto importante desde lo psicológico y desde lo social, porque tenemos que hablar por un lado, de una ignoracia que no hay que descartarla. Y desde el punto de vista social, este es un hijo no deseado, y todos los estudios de delincuencua demuestra que el 99% de los delincuentes son hijos no deseados", agregó.