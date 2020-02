Familiares y amigos de víctimas de femicidio presentaron ayer una nota al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que reclaman justicia y más presencia del Estado en cuanto a la asistencia al núcleo familiar de las mujeres asesinadas, con programas apuntados a asistencia psicológica, económica y asesoramiento jurídico.

Pasado el mediodía, decenas de personas se concentraron en Plaza de Mayo con banderas que hacían referencia a las mujeres asesinadas y una, más grande que las demás, en la que se encontraba el nombre de las 34 víctimas de femicidio registradas en enero de 2020. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016, aseguró que “vinimos hasta acá para visibilizar ciertas cosas que no se ven o que no quieren ver, venimos a sembrar conciencia y a ver qué le está pasando al Estado que no está presente”.

Gustavo Melmann, padre de la adolescente Natalia Melmann, que fue abusada y asesinada a los 15 años en Miramar, señaló que “venimos de marcha en marcha pidiendo justicia, y no debería ser necesario”.