"Cuando nos dijeron que la mató, lo esperábamos", lamentó Rosalía, prima de Yesica Vera, la enfermera de 27 años hallada asesinada en su vivienda de la localidad bonaerense de Guernica. La mujer contó a Crónica HD que el femicidio de su pariente "estaba anunciado" porque su ex pareja, Víctor Gabriel Rojas (32), era "un hombre violento" que la amenazaba en forma "constante". "Lo hizo consciente. Todo esto fue planificado. Es una persona machista que no toleró la separación", aseguró.

El tremendo suceso ocurrió en la tarde del pasado martes en una casa situada en la Calle 35, entre 8 y 7. Tras mantener una violenta discusión, Rojas tomó del cuello a Vera y la presionó hasta matarla por asfixia.

La pareja estaba separada desde hacía unos tres meses, luego de que el hombre le diera una brutal golpiza a la joven y la dejara al borde de la muerte. Ella había radicado numerosas denuncias en la Comisaría de la Mujer local y había logrado establecer una perimetral contra su ex pareja. A pesar de eso, lo dejaba entrar a su casa para que vea a los chicos, que "lloraban y sufrían mucho", señaló Rosalía.

Rojas y Vera, con sus dos hijos.

"Estaba anunciado. Él es un hombre violento. Nosotros le decíamos a ella 'por favor, no le permitiera más a ingresar a la casa'. Ella lo hacía por los chicos y él, como todo hombre violento, le prometía que no la iba a agredir más, pero lo siga haciendo. Eran amenazas constantes", relató la mujer.

Y añadió: "Cuando nos dijeron que la mató, lo esperábamos. Es consciente de lo que hizo. Primero avisó a sus familiares en Formosa que acababa de matar a Yesica y que se iba a entregar. Ellos estaban avisados allá, cuando nosotros acá no sabíamos nada".

Respecto a la tormentosa relación entre la víctima y el femicida, Rosalía afirmó que él "la golpeaba en la cabeza para que no se vea" y que "siempre estaba en plan de víctima". "Nosotros le hablabamos mucho pero ella le tenía miedo. No estabamos de acuerdo que se casara con él", continúo.

La pareja tenía dos hijos, una nena de 9 años y un nene de 5, que era muy apegado al agresor. En ese sentido, Rosalía señaló: "La nena no quiere saber nada. Él la vivía amenazando. Salvo el nene, que le enseñaba que agreda a la hermana".

Un vecino de la víctima, Fernando, contó a Crónica HD que al llegar a su casa y ver los patrulleros en lo de su vecina, "lo primero" que le vino "a la cabeza" es que "el esposo la había matado". "Estaban separados y tenía una perimetral este loco de miércoles. En varias oportunidades, los vecinos escuchaban gritos y que le había pegado", detalló el hombre.

Destimintió que los hijos estuvieran presentes en la casa mientras ocurrió el crimen, ya que "el nene estaba en el jardín y la nena, en la escuela".

"Quedé muy mal. No entiendo que haya matado a mi vecina. Todavía estoy temblando. No pude dormir en toda la noche", manifestó el vecino y agregó: "Venía a saludarme pero no le daba bolilla porqué pegarle a la mujer. Ella y su familia eran buena gente. Él era medio raro. Ella te saludaba mejor cuando no estaba él".

Rojas se entregó en la Comisaría minutos después de asesinar a su ex pareja y quedó detenido. Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Presidente Perón.