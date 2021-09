Por el femicidio de la enfermera Daiana Gisele Almeida, abusada sexualmente y asesinada a puñaladas en un descampado en noviembre de 2019 en la ciudad bonaerense de San Nicolás, el albañil Miguel Ángel Nievas fue condenado a prisión perpetua.

El tribunal del juicio determinó que el acusado actuó "totalmente desquiciado" y con "desprecio" hacia la víctima por ser mujer, según informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 fue para Miguel Ángel Nievas de 32 años, quien fue hallado culpable de los delitos de "femicidio, homicidio criminis causa, robo, privación ilegal de la libertad agravada y abuso sexual agravado por el uso de armas".

Diana Almeida fue víctima de femicidio en 2019. Era enfermera del hospital zonal San Felipe de San Nicolás de los Arroyos. (Gentileza: Con la gente Noticias)





Fueron los jueces Alejandro López, María Elena Baquedano y Laura Mercedes Fernández coincidieron con el pedido del fiscal de juicio, Ariel Tempo.



El femicida además, fue declarado por el tribunal como reincidente y no podrá recibir ningún beneficio durante el transcurso de la pena, debido a que tenía una condena previa por "homicidio en riña" por un hecho de 2012. Al momento de ser detenido por este delito, contaba con antecedentes de violencia de género y hurtos, por lo que el Tribunal 1 le dio 9 años de prisión.



"Era lo que esperábamos, ya la justicia le había dado la posibilidad de salir con una condena anterior, ahora no podían volver a cometer el mismo error y volverlo a beneficiar para que en algunos años salga de nuevo", expresó Silvia Gareca, madre de la víctima.

El femicidio de Diana Almeida



El femicidio contra la enfermera ocurrió cerca de la medianoche del miércoles 6 de noviembre de 2019, según determinaron los magistrados, lo que fue volcado en el fallo.



Los magistrados determinaron en el fallo de 41 páginas que Daiana, de 30 años, esa tarde había ido a trabajar al "hospital zonal San Felipe de San Nicolás de los Arroyos, donde trabajaba como enfermera y cumpliría su turno hasta las 0 del día siguiente".

Diana Almeida fue víctima de femicidio, abusada sexualmente y asesinada a puñaladas en un descampado por Miguel Ángel Nievas de 32 años. (Gentileza: El ciudadano web)





Ese mismo día, Nievas había asistido a trabajar como albañil a una obra en construcción situada frente a la entrada de la guardia del hospital y luego tomó unas cervezas con sus cuñados.



Fue cerca de la medianoche, que la enfermera "marcó su salida en el registro de empleados, se dirigió hasta el estacionamiento, cruzó algunas palabras con un compañero de trabajo que llegó al lugar en otra moto, tomó la suya, se colocó el casco celeste, saludó a alguien más con la mano y emprendió la vuelta a su casa".



Según consta en el fallo, la enfermera "tomó la calle Olleros y luego De la Nación en dirección al oeste de la ciudad. Alcanzó -segundos después- la esquina de la Avenida Moreno. Ya a partir de ahí, detrás de ella circulaba Nievas acechándola".

"La redujo a la condición de objeto, la despreció por ser mujer y mostrarse vulnerable"





Las dos motos fueron tomadas por dos cámaras de una vivienda, y según las imágenes se pudo ver que "la distancia entre los dos vehículos se estrechaba, pero sin dejar de mantenerse el rodado de mayor cilindrada por detrás, como expectante".

El fallo que condena a perpetua al femicida de Diana Almeida

, pero no a entrar o siquiera descender de su moto. A su par se colocó Nievas, quien se le acercó, la intimidó con el fin de robarla y lo hizo, quedándose -al menos- con su teléfono celular y su reloj", detalló en su voto el juez López, al que también susvribieron sus colegas.Según el tribunal, " emparejadas las motos, a baja velocidad, doblaron hacia la izquierda al llegar a la Avenida Alberdi (...) A estas alturas,Nievas ya la había privado de toda posibilidad de decidir sobre sus movimientos"." Nievas había decidido que (el robo) no era suficiente. La cooptó, se impuso amedrentándola con un arma blanca,Nievas se sintió en la posición de hacer lo que quisiera con Daiana. Por eso, ya en el lugar descampado, sin posibilidad alguna de pedir auxilio, ante un hombre violento, armado, decididamente desquiciado, su desgracia estaba a punto de completarse., remarcó el fallo., hasta que con un arma blanca el agresor la degolló.a las pocas horas debido a que su hija no había regresado a su casa. Un operativo policial se desplegó hasta quecerca de las 20 del día siguiente.

Para el fiscal Tempo y el tribunal fueron determinantes las manchas de sangre que se hallaron en el pantalón del condenado, con cotejo de ADN, además de las cámaras de seguridad y de los testigos que declararon en el juicio.

Por otro lado, el reloj de Diana fue hallado apoyado arriba de la heladera del imputado.

"Nievas, tras el desapoderamiento, la privación de libertad y el abuso sexual pretendía en todo momento remarcar su condición de hombre dominante con relación a la mujer objeto"





"Su tendencia conductual no sólo lo llevó a despreciar la vida ajena, sino que más específicamente también lo constituyó en un sujeto violento hacia el género femenino", aseguró el TOC 2, al recordar los antecedentes de violencia intrafamiliar en 2016 y 2018.



Los jueces indicaron además que "Nievas, tras el desapoderamiento, la privación de libertad y el abuso sexual pretendía en todo momento remarcar su condición de hombre dominante con relación a la mujer objeto –claro acto de discriminación hacia la mujer- y, como corolario de su supremacía pretendida, ejecutó la acción letal".