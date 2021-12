256 femicidios hubo en 2021, según los datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”.

Son las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de diciembre , elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Lo que da un femicidio cada 34 horas en 2021. Hubo 182 intentos de femicidio, el 67% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas.

El 60% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. De los femicidas 20 policías, 4 militares y 1 gendarme. 42 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 24 tenían medidas de protección.

Al menos 181 chicos perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2021. Hubo 8 hubo transfemicidios/travesticidiosen el año.

"De este trabajo surge que durante el año 2021 registramos un promedio de 1 femicidio cada 34 horas, cifra que comparada con los últimos 6 años desde la creación de este observatorio, no ha sufrido cambios significativos", sostiene el comunicado del Obervatorio.

"Esto nos demuestra que la violencia machista que tanto nos afecta a la vida de las mujeres sigue siendo un problema que pareciera no tener respuestas. Los femicidios siguen siendo una urgencia, y el Estado nos debe proteger implementando medidas más eficientes que las que se tomaron durante este año en el que 1 de cada 4 víctimas de femicidios había realizado al menos una denuncia o tenían medidas de protección", agrega.

"Por omisión, inacción, negligencia o falta de perspectiva de género, los actores judiciales no asistieron y contuvieron de forma efectiva a las víctimas. Es urgente que nuestro Poder Judicial históricamente patriarcal revea y transforme sus prácticas dentro y fuera de los juzgados y fiscalías para no ser cómplices de los femicidios y no dar un mensaje de desprotección y desconfianza para quienes estén viviendo situaciones de violencia", reclamaron.

Resaltaron además que "notamos con preocupación el accionar de las fuerzas de seguridad, quienes debieron proteger a las mujeres, pero finalmente ejercen aún más violencia contra las víctimas: según nuestros registros en lo que va del año 1 de cada 10 femicidios es cometido por personal de las fuerzas de seguridad".

"Estos hechos no se tratan de casos aislados, sino otro de los tantos en los que la violencia machista se ejerce en el marco de un poder institucional. La jerarquía y el arma que porta un policía son utilizadas para vulnerar y abusar de las mujeres que muchas veces han depositado en esta institución la esperanza de finalmente sentirse protegidas, pero se encuentran con una realidad mucho más cruel. No podemos permitir que la violencia machista e institucional quede impune. Es urgente que se ponga en marcha una transformación de las fuerzas de seguridad y armadas de nuestro país, dejando atrás sus formas autoritarias y patriarcales y realmente adopten transversalmente una perspectiva de género y de derechos humanos que garantice nuestra protección y libertad", sostuvieron.

El 67% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima. Estas cifras nos muestran que el lugar más inseguro para las mujeres no es la calle, como el imaginario popular lo supone, "sino que es nuestro propio hogar".

Se mantiene también en relación a otros años que los femicidas pertenecen al círculo íntimo de las víctimas.