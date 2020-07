Un joven de 22 años fue asesinado y dos personas resultaron heridas en Rosario, tras un ataque a balazos en una presunta disputa por comercio de estupefacientes, ocurrida en el barrio Empalme Graneros de esta ciudad, informaron fuentes judiciales y policiales.



Otro joven herido, con un disparo de arma de fuego en la cabeza por un hecho ocurrido media hora antes, podría estar vinculado al ataque que dejó un muerto.



El homicidio ocurrió alrededor de las 20.20 del viernes en Gandhi y Solís, en plena vía pública, cuando por razones que son materia de investigación tres personas fueron atacadas, dijeron voceros del caso.

El contexto que motivaron los ataques armados sería la disputa territorial por venta de drogas al menudeo, señalaron voceros de la investigación.



El crimen de Ortiz es el número 96 ocurrido en la ciudad de Rosario en lo que va del año

.

Desde la Fiscalía que conduceno descartan que se haya producido un tiroteo con intercambio de disparos entre dos grupos.Lo cierto que es un joven de 22 años identificado comoresultó asesinado, informó el Ministerio Publico de la Acusación (MPA).El joven ingresó al hospital “Centenario” de Rosario ya fallecido, junto a otras dos personas, un joven de 23 y un hombre de 37, que sufrieron heridas en la misma balacera, confiaron los informantes.

.

Voceros de la pesquisa señalaron que se investiga la posible relación de este hecho “c on uno sucedido minutos antes de las 20 en zona de Einstein al 6100” donde se produjo un intercambio de disparos entre personas no identificadas.Como consecuencia de esa balacera resultaron heridas dos personas identificadas por la Policía por sus siglas como A.A y N.G.A la vez, los investigadores no descartan el posible vínculo entre el crimen de Alexis Ortiz en Gandhi y Solís con el caso de un joven que ingresó anoche, alrededor de las 21, a la guardia del Hospital Alberdi de esta ciudad con una herida de mara de fuego en el cráneo.“Se investiga si ambos hechos están relacionados”, dijeron desde Fiscalía.