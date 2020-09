Un hombre de 33 años fue golpeado por los playeros de una estación de servicio en Río Gallegos tras ser acusado de filmar a una nena de 3 años mientras estaba en el baño. Las imágenes del sospechoso fueron viralizadas en redes sociales por uno de los involucrados, que exigió Justicia y prisión efectiva para el sujeto.

El episodio ocurrió cerca de las 19.30 del domingo, cuando un hombre, identificado como G.R., fue descubierto por los playeros mientras grababa a la menor en el baño de una estación de servicio, situada en Juan Barck y la Ruta Nacional 3, en la ciudad capital santacruceña, según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

Tras ser encontrado, los playeros sometieron al acusado, le dieron una paliza y lo redujeron hasta la llegada del personal de la Comisaría 6° y del Comando Radioeléctrico, que trasladaron al sujeto a la dependencia policial.

La madre de la nena, por su parte, agradeció la rápida intervención de la Policía y de los trabajadores de la estación de servicio.

El sujeto fue arrestado en el baño de una estación de servicio en Río Gallegos.

Minutos después del hecho, uno de los playeros involucrados escrachara al sospechoso con una publicación en su perfil de Facebook.

"Espero se haga justicia y te pudras adentro violin. Aclaro que hay camaras (de seguridad) que lo dicen todo, no se habla por hablar", aseguró el trabajador, que difundió imágenes de G.R. golpeado y esposado, que se viralizaron en pocos minutos.

En otro posteo, el playero aclaró: "Si subí y escraché al tipo por lo sucedido, no fue por hacerme la estrella o querer armar un bardo, fue por que personas así estan enfermas y me da bronca e importencia que hijos de puta así estén sueltos. Porque yo tengo hijos chiquitos y no me gustaría que les pase nada ni tampoco a cualquier nena, nene o persona. Se actuó como se tenía que actuar con personas enfermas así".

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de Valeria López Lestón, quien ordenó que se secuestraran las cámaras de seguridad de la gasolinera y en las próximas horas resolverá la situación del detenido.

El sospechoso es un hombre de 33 años, identificado como G.R.