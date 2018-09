El fiscal Fernando Guzzo aseguró este martes que apelará el fallo dictado por el Tribunal de San Rafael, Mendoza el cual condenó a tres años y nueve meses de prisión a Julieta Silva por la muerte de Genaro Fortunato quien era su novio, al considerar que "se trató de algo que es mucho más grave que un accidente".



En conferencia de prensa, el fiscal dijo: "Nosotros sostenemos desde el principio de la investigación que se trató de algo que es mucho más grave que un accidente y es obligación del Ministerio Público apelar, ante una condena tan disímil con lo que nosotros tenemos probado con la investigación”.



Guzzo manifestó que la decisión del citado Tribunal lo sorprendió debido a que es "bastante inédita".

"Aún no puedo decir los argumentos de la apelación hasta tanto no tenga la lectura del fallo. Pero lo que vamos a buscar con la presentación es que esos criterio que aparecen tan diferenciados encuentren una resolución que sea la definitiva y que la Corte zanje esta discusión", manifestó el letrado que tiene 15 días para hacer su presentación.



Según aclaró Guzzo, durante las audiencias se probó que "fue una conducta dolosa" y que Julieta y Genaro eran pareja, situación que llevó a una discusión previa al fallecimiento del joven rugbier, indicando que es imposible que Silva no pudo divisar a su novio cuando lo atropelló.



Por último, para el fiscal hubo intención de matar "en la mecánica que ocurrieron los hechos no había forma que si ella no hubiera querido matarlo el resultado no se hubiera producido. Es evidente que algún motivo súbito y repentino surgió en ese momento".