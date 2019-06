Un hombre asesinó de tres balazos a su ex pareja en la esquina de su casa de la ciudad de Chacabuco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en la noche del miércoles fue encontrado muerto en su auto al costado de un camino rural. La policía confirmó que se trató de un suicidio.



Todo comenzó en la tarde del miércoles, alrededor de las 19, sobre las calles Dean Funes y Quintana, en dicha ciudad bonaerense. Voceros policiales informaron que allí vivía la víctima, identificada como Gabriela Scalise (43), quien se desempeñaba como médica radióloga y que fue sorprendida por su ex pareja cuando intentaba ingresar con su auto a su vivienda.



De acuerdo a las fuentes y al testimonio de testigos, el hombre, identificado por la Policía como Adrián Cipolla, que había mantenido una relación de pareja con Scalise durante tres años, culminada hacía unos meses, impidió que la mujer lograra entrar a su casa y le realizó tres disparos con un arma de fuego, para luego escapar en un auto con vidrios polarizados.



La radióloga fue trasladada de inmediato al hospital Municipal de Chacabuco, pero murió a los pocos minutos debido a la gravedad de las heridas recibidas. Una vecina relató al canal Somos Chacabuco que salía a realizar compras, cuando escuchó los tres disparos junto a su hija, quien vio como un hombre descendió de un auto Renault azul, cruzó la calle y le disparó a Scalise.



Según su relato, “la chica estaba ingresando con la camioneta (a su casa)” y el agresor, luego de bajarse del auto, tras un forcejeo quiere meterla a la fuerza a la vivienda, pero luego ella logra zafarse, “sale corriendo y ahí le dispara”. En tanto, otro vecino contó que la víctima “tenía miedo porque una ex pareja de ella la amenazaba”, motivo por el cual hacía unos quince días había instalado cámaras de seguridad en la puerta de su vivienda.



Por su parte, en la noche del miércoles Cipolla, que se dedicaba a la venta de automóviles, fue encontrado muerto dentro su vehículo, al costado de un camino rural de la ciudad de Chacabuco. El asesinato de Scalise es el segundo femicidio ocurrido en la localidad de Chacabuco en lo que va del 2019, ya que el 20 de enero Silvia Pereyra (59) fue asesinada a puñaladas en su vivienda, crimen por el que detuvieron a un joven vecino suyo.