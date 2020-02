Un joven que se encontraba junto a Franco Iván Coronel, cuando fue asesinado el último domingo a la salida de un cumpleaños en la localidad bonaerense de Villa Elisa, contó como sucedió el violento episodio.

"Fue a mí al que le robaron la gorra y yo le conté a Franco, entonces él me dijo ‘vamos a recuperar tu visera", afirmó David, amigo de la víctima.

El robo de esa gorra fue el desencadenante de una dicusión entre un grupo de adolescentes, que pocos minutos antes habían participado de una fiesta en el club Curuzú Cuatiá.

"Él empezó a correr para donde estaban estos pibes, que tenían la visera, y fue en ese momento cuando empezaron a insultar al aire y uno disparó al suelo", comentó.

A través de su relato, David afirma que franco se encontraba a escasos metros adelante de él y que ambos quedaron completamente paralizados al escuchar el sonido del tiro.

.

"El que tenía el arma gritaba ‘vamos a romper pechos’ y fue ahí cuando extendió el brazo y efectuó el segundo disparo", aseguró el chico, quien dijo que intentaron alejarse de los agresores corriendo.

"Le dije a Iván que nos fuéramos, que no me iba a morir por una visera. Entonces empezamos a correr alejándonos del lugar y fue en ese momento cuando veo a Iván que se venía sosteniendo el cuello. Ahí me quedé con él y de repente se tira y se desvaneció", relató David.

"Tenía como una pelota y le salía mucha sangre", agregó y sostuvo que en medio de la desesperación por cómo le sangraba la herida, decidió romper su camisa y se dio cuenta de su grave situación.

.

En ese momentos otros chicos salían de la fiesta y vecinos se acercaron a ver lo que había pasado y uno de ellos llamó a la policía y a la ambulancia.

El principal sospechoso del asesinato se entregó junto a su abogada y se encuentra detenido. También tiene 15 años, y luego de las indagatorias realizadas a testigos todo hace indicar que el autor del crimen.