Un hombre fue asesinado este domingo de un balazo en el pecho tras una pelea ocurrida durante la fiesta de cumpleaños de su ex novia en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.



El hecho ocurrió cerca de las 5, a la salida de un salón de fiestas ubicado en Rondeau al 60, en la zona del puerto de la ciudad balnearia, adonde la víctima, identificada por la Policía como José María Hilardi, había discutido minutos antes con el actual novio de su ex pareja.



Fuentes policiales informaron a que el hombre, quien era compañero de trabajo de su última pareja, incluso cruzó algunos golpes con la actual pareja de la mujer, tras lo cual, se retiró del salón.



Apenas Hilardi abordó su auto y lo puso en marcha, a poco metros de la avenida Juan B. Justo, fue interceptado por dos personas que descendieron de otro vehículo y que le dispararon luego de una discusión en plena calle.



De acuerdo a testigos del hecho, a bordo del segundo vehículo había una tercera persona que conducía el mismo.



Según las fuentes, Hilardi recibió al menos un disparo a la altura de la clavícula y quedó tendido en la vía pública, mientras que los asesinos escaparon en el auto en el que habían llegado.



En tanto, los testigos llamaron al 911, por lo que poco después arribaron al lugar efectivos de comisaría 3ra. y personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) que constataron que la víctima yacía boca arriba y sin vida, dijeron los informantes.



El homicidio es investigado por el fiscal Juan Pablo Lódola, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Mar del Plata, que dispuso el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y monitoreo de la zona en procura de hallar pistas sobre los asesinos.



Además, el fiscal ordenó entrevistarse con los testigos e invitados a la fiesta de cumpleaños para determinar si el crimen estuvo vinculado a la pelea previa ocurrida en el salón.