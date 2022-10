Fue encontrado muerto en un descampado de Moreno con un destornillador clavado en un ojo. Según la autopsia el hombre de la comunidad Toba fue asesinado a golpes con un objeto pesado.

El fiscal de Moreno-General Rodríguez Federico Soñora recaratuló la causa, iniciada como averiguación de causales de muerte, a homicidio.



De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia, Iván Jonathan Jorge (29), fue atacada con un caño u objeto similar pesado, lo que le provocó hematomas en la espalda, hombros, pecho y cabeza.



Además, el o los atacantes le clavaron un destornillador en el ojo izquierdo. El estudio forense estimó la data de muerte entre las 48 y 72 horas previas al hallazgo del cuerpo.

Se tomaron declaraciones testimoniales a varias personas allegadas a la víctima, entre ellas a sus padres y compañeros de trabajo para conocer cuáles fueron sus últimos movimientos en la zona donde vivía, en Derqui, partido de Pilar.



Maximiliano, el padre de la víctima, dijo a Crónica HD que el cadáver presentaba "marcas en el pecho" y asoció el hecho a un "ritual Umbanda".



"Para mí que hicieron como una ofrenda, sacrificio porque yo veía el cuerpo de él todo rallado y marcado. No sé qué era, pero está todo marcado el cuerpo, el pecho, todo", explicó.



Dijo que "está seguro" que mataron a su hijo, y contó que Jorge "no tomaba alcohol", pero que solía tener alucinaciones con "demonios".



En poder del fallecido, los investigadores hallaron su celular, que en las próximas horas comenzará a ser analizado en busca de pistas.



Jorge había sido visto con vida por última vez el jueves pasado, cuando salió de su domicilio para ir a lo de un amigo en José C. Paz, pero no lo encontró y cambió su rumbo para dirigirse hacia su trabajo, en una empresa que tercerizada dedicada al zanjeo de conexiones de red para una planta de agua.



Al no regresar a su casa, la familia del hombre denunció su desaparición el sábado por la mañana en la comisaría de Derqui, cuyos efectivos comenzaron a trabajar en la búsqueda.

Su cuerpo fue hallado el domingo en un descampado de las calles Derqui y Saavedra Lamas, de Cuartel V, de Moreno.