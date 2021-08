Norberto Schivo, quien tiene 60 años y trabaja como barriletero desde hace por lo menos una década, el domingo pasado al mediodía cuando se encontraba realizando su actividad fue víctima de un brutal ataque por parte de un cliente descontento que lo agredió con un fierro en la cabeza "porque el barrilete no volaba". Ocurrió en el acceso al Parque de Mayo, en la ciudad de Bahía Blanca.

"La violencia fue impresionante, si no lo paraban no se que hubiera pasado", dijo el trabajador agredido en diálogo con Crónica HD. En esa línea, Norberto relató cómo sucedieron los hechos: “Estaba trabajando como siempre, en la entrada del parque, y vino una pareja a reclamarme por unos barriletes que no volaban, que lo habían comprado hacía tres días".

El barriletero sufrió un traumatismo de cráneo y una herida cortante en esa zona de unos 10 centímetros.

Además expresó que aunque intentó calmar los ánimos y ofrecerles otro barrilete, los insultos y las amenazas del agresor no se detuvieron. “Me dijo que lo atendiera a él primero o me iba a reventar a trompadas”, recordó Norberto.

Todos los intentos por desactivar el conflicto fueron en vano, manifestó el trabajador, y apuntó: “Me empujó, la mujer lo paró y le dijo que se fuera a la camioneta, que ella arreglaba conmigo. Entonces le pedí a ella arrancar de cero, que eligiera el barrilete que quisiera y se lo llevara. En ese momento él volvió y me decía que me iba a reventar, me empujó y le pedí que se fuera. Me pegó una piña en la pera, sacó de la camioneta un caño de PVC, se me acercó y me pegó en la cabeza”.

El fierro con el que el barriletero fue atacado a golpes.

La violencia del impacto tiró al vendedor al piso pero su estado de vulnerabilidad tampoco frenó la furia del comprador, que siguió pegándole hasta que entre una oficial de policía de civil y un vecino que pasaba caminando también por el lugar lograron, entre los dos, reducirlo.

“Un asesino. Era odio, yo creo que si no lo paraban me mataba, una persona normal no puede agredir de esa manera”, enfatizó Norberto, y señaló que incluso cuando se lo llevaban detenido el hombre seguía reclamando por el barrilete.

“No me lo esperaba, la gente sabe lo educado que soy, nunca tuve problemas con nadie. Es la primera queja que llega por algo así, pero puede pasar que haya venido fallado. De todos modos no era para reaccionar así, se lo hubiera cambiado sin problemas”, remarcó.

Tras el ataque, el hombre de 60 años sufrió un traumatismo de cráneo y una herida cortante en esa zona de unos 10 centímetros, por lo que tuvo que ser derivado al Hospital Municipal para su sutura.

En tanto, el agresor que en una primera instancia fue trasladado en un patrullero a la Comisaría Séptima, ya fue liberado.