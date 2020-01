A través de una cuenta de Twitter recientemente creada, comenzaron a subir videos y posteos intentando argumentar a favor de los diez rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.



"Sus familias los esperan, a los diez. Fue una travesura de chicos, se les fue la mano, pero la perpetua no va a solucionar nada" dice uno de los posteos, que generó mayor indignación en las redes.

La cuenta contiene historias de Instagram que ya fueron borradas de los perfiles de los implicados en la causa, por lo que se supone pertenecerían a familiares o allegados de los rugbiers.

.

En los primeros videos que fueron subidos recientemente se puede ver a los implicados en el asesinato de Fernando. Y escribieron: "Hermanos de la vida, simplemente divirtiéndose en sus vacaciones en Gesell.” Y en otros tuits se lee: "¿De que premeditación hablan?” .

"No estaban tirando botellas, no estaban borrachos, no estaban insultando a nadie, como hacen el resto: estaban divirtiéndose, nada más.” “Hermanos, siempre: en las buenas, en las más o menos, y en las malas”.

En Twitter repudiaron la cuenta y volvieron a reclamar por que se haga justicia por la muerte de Fernando.

Esta es la cuenta