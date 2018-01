Un sujeto que tenía más de 30 armas de fuego escondidas en el interior de su casa fue aprehendido en las últimas horas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la localidad de Saladillo, luego de una denuncia radicada por su ex pareja que lo acusó de amenazas y violencia de género.



Fue detenido en su domicilio particular, ubicado en la calle Toledo al 2942 del mencionado distrito interior de la provincia y en su poder los uniformados secuestraron 32 armas de fuego de diverso calibre y casi 500 municiones.



Según las fuentes, los hechos comenzaron luego de una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia local que realizó la ex pareja del ahora detenido, donde lo acusó por violencia de género y tenencia de armas.



Tras ello, la Policía comenzó una investigación que permitió corroborar el arsenal que el sujeto escondía en su casa y, con aval de la justicia, montó el operativo para concretar su captura.