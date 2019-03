Un joven de 20 años murió tras ser baleado por la espalda por un hombre al que aparentemente intentó robarle la moto en un barrio de la capital tucumana, quien tras el hecho no pudo ser localizado.



El hecho ocurrió el último, alrededor de las 22, en un pasaje ubicado a la altura de avenida Brígido Terán al 2.600, donde los vecinos encontraron a un joven muerto de un tiro en la espalda, por lo que dieron aviso a la policía.



A los pocos minutos llegaron al lugar efectivos del Personal de la División Homicidios y más tarde familiares del joven fallecido, identificado como Víctor Ledesma, pero conocido en el barrio como Tuti.



Los vecinos contaron a la policía que escucharon un intenso tiroteo y que al salir de sus casas encontraron al joven muerto en la calle.



Siempre de acuerdo al relato de los testigos, el joven, junto a un acompañante, intentaron robarle la moto a un hombre que les disparó mientras a la vez era atacado a tiros por los asaltantes.



Cuando el pibe cayó muerto, su cómplice y el hombre que le disparó, escaparon y por el momento no fueron localizados.



Los vecinos indicaron además que el ejecutor manejó el arma con habilidad y no se identificó como parte de alguna fuerza de seguridad.



La policía informó que el joven fallecido habría sido detenido en varias oportunidades por causa vinculadas al robo de moto y que todo se trataría de un "ajuste de cuentas" para ver quien "mandaba en el barrio".

El joven asesinado, Víctor Ledesma, tiene un extenso protuario por robos (Gentileza: Tucumán 24).